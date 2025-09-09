Entre el 4 de abril y el 31 de agosto, desde que se puso en marcha el gabinete contra despojo en la Ciudad de México, se han brindado 2 mil 371 atenciones, dio a conocer el secretario de Gobierno, César Cravioto.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, el secretario de Gobierno explicó que del total de atenciones, en 406 casos las autoridades se encuentran en la integración del expediente correspondiente.

Asimismo, dijo que en 173 casos se hicieron canalizaciones que no son específicamente de despojos, en 936 casos se está dando seguimiento y en 792 casos la gente llegó a pedir información al respecto sin documentación.

Además, en 64 casos se determinó que no eran casos de competencia del gabinete contra despojo que instaló el Gobierno de la CDMX.

