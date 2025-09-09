Más Información

Van contra Roberto Blanco Cantú y tres socios más; "El señor de los buques" está implicado en el caso de huachicol fiscal

Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas

Senado nombra a 18 integrantes del Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas; estos son los seleccionados

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

Tras la detención de la viuda e hija de "El Ojos", ¿quiénes son los más buscados en CDMX? La FGJ ofrece recompensa

México es el país más afectado por montadeudas; crecen ataques de malware y phishing, reportan especialistas

Entre el 4 de abril y el 31 de agosto, desde que se puso en marcha el en la Ciudad de México, se han brindado 2 mil 371 atenciones, dio a conocer el secretario de Gobierno, .

En conferencia de prensa junto a la , el secretario de Gobierno explicó que del total de atenciones, en 406 casos las autoridades se encuentran en la integración del expediente correspondiente.

Asimismo, dijo que en 173 casos se hicieron canalizaciones que no son específicamente de despojos, en 936 casos se está dando seguimiento y en 792 casos la gente llegó a pedir información al respecto sin documentación.

Además, en 64 casos se determinó que no eran casos de competencia del gabinete contra despojo que instaló el Gobierno de la CDMX.

