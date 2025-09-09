Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Cuajimalpa ayudaron a una mujer de 17 años a dar a luz en su domicilio.

La alerta por la emergencia se dio vía telefónica por los familiares de una menor de edad que contaba con 9 meses de embarazo y presentaba fuertes contracciones.

Ante la emergencia, policías asignados al patrullaje en la zona se movilizaron al domicilio de la mujer embarazada, en la colonia Las Maromas.

Los uniformados ayudaron a la mujer con ejercicios de respiración mientras los paramédicos llegaban al domicilio.

Minutos después, paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Cuajimalpa llegaron al lugar y recibieron a la bebé.

Posteriormente, madre e hija fueron llevadas a un hospital donde fueron atendidas y se les reportaba estables, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

