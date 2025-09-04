Más Información

La Secretaría de Movilidad () sancionó a la ruta 5 con mayores operativos de verificación, a raíz de un choque en la que derivó en lesionados.

El Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, instruyó fortalecer operativos de verificación a la Ruta 5.

La instrucción deriva luego de que esta tarde el conductor de una unidad de transporte público tuvo una presunta riña con un hombre y mujer y al huir del lugar impactó tres vehículos particulares, en la calle Mina, a la altura de Allende, colonia San Mateo Tlaltenango, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Al lugar llegaron servicios de emergencia para valorar a cinco mujeres que fueron diagnosticadas como policontundidas, ninguna requirió traslado médico.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lograron detener al conductor de la unidad y a otro hombre posiblemente relacionados con las agresiones y daños materiales, mismos que fueron trasladados al Ministerio Público para deslindar responsabilidades y determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Movilidad apuntó que reforzó su compromiso para brindar un servicio de transporte público de calidad para todos, por ello, día a día se realizan operativos coordinados, en distintas rutas, para inhibir malas prácticas.

