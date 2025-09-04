Más Información
Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige
CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres
Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura
Amarran a trabajador de la CFE a poste de luz en Dzemul, Yucatán; vecinos denuncian 12 horas sin energía eléctrica
Leo Messi no aguanta y rompe en llanto en pleno calentamiento; La Pulga vive su último partido oficial con Argentina, en su país
La Secretaría de Movilidad (Semovi) sancionó a la ruta 5 con mayores operativos de verificación, a raíz de un choque en la alcaldía Cuajimalpa, que derivó en lesionados.
El Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, instruyó fortalecer operativos de verificación a la Ruta 5.
La instrucción deriva luego de que esta tarde el conductor de una unidad de transporte público tuvo una presunta riña con un hombre y mujer y al huir del lugar impactó tres vehículos particulares, en la calle Mina, a la altura de Allende, colonia San Mateo Tlaltenango, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
Lee también: Activan alerta amarilla en CDMX; se prevén lluvias y granizo en 10 alcaldías este jueves 4 de septiembre
Al lugar llegaron servicios de emergencia para valorar a cinco mujeres que fueron diagnosticadas como policontundidas, ninguna requirió traslado médico.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lograron detener al conductor de la unidad y a otro hombre posiblemente relacionados con las agresiones y daños materiales, mismos que fueron trasladados al Ministerio Público para deslindar responsabilidades y determinar su situación jurídica.
Lee también: "Oasis Week" tendrá actividades exclusivas para fans en CDMX; habrá concursos para ganar boletos para los conciertos
La Secretaría de Movilidad apuntó que reforzó su compromiso para brindar un servicio de transporte público de calidad para todos, por ello, día a día se realizan operativos coordinados, en distintas rutas, para inhibir malas prácticas.
alm