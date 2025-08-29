Más Información

La Secretaría de Movilidad () lanzó los requisitos para la conformación del servicio zonal “Cabeza de Juárez-Metro Constitución-Francisco Villa" que implica la sustitución de 57 que ya cumplieron su vida útil.

Esto implica la entrega de para la sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo (en adelante, "Transporte de ruta"), en la "Asociación de Taxistas Tolerados, Ruta 37 Sur Oriente, A. C.", para la adquisición de unidades de nuevo tipo de autobús.

La meta es otorgar apoyos económicos de 450 mil por cada unidad a sustiruir , hasta por un monto total de 25 millones 650 mil pesos.

Las unidades que se sustituirán serán hasta 57 que prestan a la fecha servicios como la "Ruta 37". Está acción permitirá dotar de 22 unidades nuevas tipo autobús, que prestarán el "Servicio Zonal" en "Cabeza de Juárez-Metro Constitución-Francisco Villa", “con altos estándares de seguridad, eficiencia, accesibilidad universal y calidad”, explicó la dependencia.

