La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) lanzó la licitación para adquirir 11 autobuses para mejorar el servicio que presta.

En la Gaceta de la Ciudad de México, la RTP lanzó la convocaría para buscar empresas, cuyo fallo se dará a conocer el próximo 18 de septiembre.

En la convocatoria se dio a conocer los requisitos de los nuevos camiones, los cuales serán de una longitud de 9.8 metros y capacidad de transporte de 50 a 80 pasajeros.

También contará con equipamientos como cuatro cámaras de videovigilancia, wifi, ventilación, entre otros.

El costo de las bases del concurso y para los interesados es de cinco mil pesos.

