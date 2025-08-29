Más Información

Inicia sesión en el Senado convocada por Noroña; "Alito" Moreno se hace presente

Secretaría Anticorrupción revela pensiones millonarias en Pemex y Luz y Fuerza del Centro; reciben hasta un millón de pesos

Ahora, Sheinbaum y Alito intercambian “trompadas”

Encuentran sin vida a madre buscadora; fue secuestrada el martes

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 7; HOY, viernes 29 de agosto

Secretaría Anticorrupción descarta denuncias de soborno por caso Peña Nieto-Pegasus; le compete a la FGR, señala

La Red de Transporte de Pasajeros () lanzó la licitación para adquirir 11 autobuses para mejorar el servicio que presta.

RTP lanza convocatoria

En la Gaceta de la Ciudad de México, la RTP lanzó la convocaría para buscar empresas, cuyo fallo se dará a conocer el próximo 18 de septiembre.

En la convocatoria se dio a conocer los requisitos de los nuevos camiones, los cuales serán de una longitud de 9.8 metros y capacidad de transporte de 50 a 80 pasajeros.

También contará con equipamientos como cuatro cámaras de videovigilancia, wifi, ventilación, entre otros.

El costo de las bases del concurso y para los interesados es de cinco mil pesos.

