La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) dieron a conocer que se pospone la megamovilización de más de 7 mil 500 transportistas de la capital que bloquearían las principales vialidades de la Ciudad de México, a raíz de que continúan el diálogo con el gobierno capitalino.

Explicaron que la situación derivada de la apertura al diálogo con el titular de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, César Cravioto Romero, así como en próximos días con las dependencias de Movilidad y Finanzas del Gobierno de Ciudad de México.

Los voceros de la FAT indicaron que tras el anuncio de la movilización de más de 7 mil 500 transportistas para el día 1 de Septiembre 2025, les buscó el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, quien les atendió personalmente y prometió el brindarles un acercamiento directo con la Jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina.

Lee también Transportistas anuncian bloqueos masivos; ¿qué día será?

Autoridades piden atrasar megamarcha

Expresaron que las autoridades capitalinas les pidieron atrasar su movilización una semana y la Secretaría de Gobierno, Movilidad y Finanzas de la CDMX tenga un diálogo abierto; igualmente se les hizo saber que, tienen toda la libertad de expresarse por medio de bloqueos antes del cierre del mes de Septiembre del presente año.

Los voceros de la FAT, Saul Medina, Enrique Hernández, Francisco Carrasco y Aniceto Guzmán, representantes de “La Fuerza Amplia de Transportistas” ( FAT) señalaron que los transportistas aceptaron que no existe una negativa definitiva de platicar sobre el aumento de tarifa del transporte público o de recibir los bonos al combustible.

Se informó que la FAT quiere construir y mantener el diálogo, así como ser empáticos con la Jefatura de Gobierno de la CDMX, sobre todo, con la ciudadanía, para no perjudicar a la sociedad en el regreso a clases este 1 de septiembre.

Lee también Sancionarán a empresa de transporte tras volcadura en Ecatepec; accidente en la México-Pachuca deja una mujer muerta

Los transportistas de la CDMX afirman seguir en pie de lucha con el fin de subsanar su quiebre financiero con el que operan en la actualidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot