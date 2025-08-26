Más Información

Ecatepec, Méx.- El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad, iniciará un procedimiento administrativo contra la empresa Transporte Colectivo Jardines de Morelos, cuya unidad se volcó el domingo 24 de agosto en la y dejó como saldo una mujer fallecida y 12 personas lesionadas.

La sanción podría concluir en el retiro de la concesión, de acuerdo a las medidas de la Semov.

La unidad con placas 061392K circulaba rumbo a Indios Verdes cuando el operador perdió el control, presuntamente por exceso de velocidad y la ponchadura de un neumático, lo que ocasionó el accidente.

De los 12 lesionados, cinco fueron trasladados a hospitales, mientras que siete recibieron atención en el lugar y se retiraron por voluntad propia.

La dependencia estatal anunció que, además del procedimiento, realizará visitas de inspección a la empresa para verificar el estado físico y mecánico de las unidades, la vigencia de los seguros y las licencias de los conductores.

El Gobierno mexiquense afirmó que aplicará sanciones a los responsables y reiteró su compromiso de garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público.

