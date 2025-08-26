Ecatepec, Méx.- El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad, iniciará un procedimiento administrativo contra la empresa Transporte Colectivo Jardines de Morelos, cuya unidad se volcó el domingo 24 de agosto en la autopista México-Pachuca y dejó como saldo una mujer fallecida y 12 personas lesionadas.

La sanción podría concluir en el retiro de la concesión, de acuerdo a las medidas de la Semov.

La unidad con placas 061392K circulaba rumbo a Indios Verdes cuando el operador perdió el control, presuntamente por exceso de velocidad y la ponchadura de un neumático, lo que ocasionó el accidente.

De los 12 lesionados, cinco fueron trasladados a hospitales, mientras que siete recibieron atención en el lugar y se retiraron por voluntad propia.

La dependencia estatal anunció que, además del procedimiento, realizará visitas de inspección a la empresa para verificar el estado físico y mecánico de las unidades, la vigencia de los seguros y las licencias de los conductores.

El Gobierno mexiquense afirmó que aplicará sanciones a los responsables y reiteró su compromiso de garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público.

