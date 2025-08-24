Accidente en la México-Pachuca: muere pasajero en volcadura de transporte público; 13 más resultan heridos

Más Información
Ecatepec, Méx.- Un pasajero perdió la vida y 13 más resultaron lesionados tras la volcadura de una unidad de transporte público sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de la colonia San Pedro Xalostoc.
De acuerdo con el reporte preliminar, el camión con número económico 142 de la ruta Autotransportes Jardines de Morelos se dirigía a la terminal Indios Verdes del Metro de la Ciudad de México cuando perdió el control y se volcó.
Paramédicos y cuerpos de rescate trasladaron a los heridos a hospitales de la zona. El accidente genera tráfico intenso en dirección a la capital.
Al lugar acudieron paramédicos, elementos de Protección Civil y Bomberos, así como seguridad pública, para apoyar a los lesionados y retirar la unidad.
LL