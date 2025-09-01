La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó esta mañana la Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes durante la madrugada y la mañana de este lunes en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, donde se prevén precipitaciones acumuladas de entre 50 y 70 milímetros.

Estas condiciones podrían generar encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, así como posibles deslaves en laderas, además de la caída de ramas, árboles y lonas.

Como medida preventiva, las autoridades recomendaron guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar aparatos eléctricos y seguir las indicaciones de Protección Civil. Asimismo, pidieron evitar cruzar puentes cuando los ríos o arroyos presenten niveles altos o caudalosos.

De forma adicional, se mantiene Alerta Naranja en Milpa Alta y Tlalpan, donde se esperan precipitaciones de 30 a 49 milímetros. Entre los riesgos asociados están inundaciones, corrientes fuertes de agua y encharcamientos.

La SGIRPC exhortó a la población a no cruzar calles con corrientes de agua, caminar sobre puentes y banquetas, y resguardar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad. También pidió evitar refugiarse bajo árboles y, en lo posible, esperar a que la lluvia disminuya antes de salir.

¿Cómo estará el clima hoy en CDMX?

Para este día, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé un descenso en las temperaturas máximas con ambiente cálido y cielo mayormente nublado.

Se esperan lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y no sé descarta la caída de granizo, de acuerdo con el Boletín Meteorológico de la Ciudad de México.

A partir de las 14:00 de la tarde de ese lunes y hasta las 2:00 de la madrugada del martes 2 de septiembre se esperan lluvias fuertes en la CDMX.

Además, se prevén vientos variables de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de 45 kilómetros por hora.

Para el martes 2 de septiembre también se esperan lluvias fuertes, por lo que se recomienda a la población estar atenta a las alertas de Protección Civil y llevar paraguas o impermeable en caso de salir.

La temperatura máxima que se espera en las próximas 24 horas será de 23°C y la mínima de 15°C.

