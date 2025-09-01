Más Información

En 10 años detienen a 6 empleados de Pemex por huachicol

En 10 años detienen a 6 empleados de Pemex por huachicol

Terremoto de magnitud 6 sacude la frontera entre Afganistán y Paquistán; reportan 812 muertos

Terremoto de magnitud 6 sacude la frontera entre Afganistán y Paquistán; reportan 812 muertos

San Lázaro, sin acuerdo para renovar presidencia de la Mesa Directiva; Gutiérrez Luna se queda cinco días más

San Lázaro, sin acuerdo para renovar presidencia de la Mesa Directiva; Gutiérrez Luna se queda cinco días más

Reducción en homicidios, y pobreza, los logros del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

Reducción en homicidios, y pobreza, los logros del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó esta mañana que, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B.

La medida consiste en reducir la velocidad de los trenes con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios durante su trayecto. Ante esta situación, el Metro recomendó a los usuarios salir con anticipación y tomar previsiones, ya que el avance de los trenes será más lento de lo habitual.

El organismo exhortó a mantenerse informado a través de sus canales oficiales para conocer actualizaciones en el servicio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses