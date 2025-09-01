El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó esta mañana que, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B.

La medida consiste en reducir la velocidad de los trenes con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios durante su trayecto. Ante esta situación, el Metro recomendó a los usuarios salir con anticipación y tomar previsiones, ya que el avance de los trenes será más lento de lo habitual.

El organismo exhortó a mantenerse informado a través de sus canales oficiales para conocer actualizaciones en el servicio.

