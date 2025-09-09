Más Información

La mañana de este martes, vecinos de la colonia Santa Apolonia, en la alcaldía , reportaron el hallazgo de una caja de cartón con al menos siete gatitos en su interior, abandonada sobre la avenida Aquiles Serdán.

De acuerdo con los testimonios, los animales fueron encontrados por transeúntes que circulaban por la zona, quienes alertaron a las autoridades y a colectivos de protección animal para brindarles atención inmediata.

Los felinos, de pocas semanas de nacidos, permanecían juntos dentro del contenedor, aparentemente sin alimento ni agua. Tras el aviso, algunos habitantes del lugar se acercaron para resguardarlos de manera temporal mientras se solicitó la intervención de servicios veterinarios.

Hasta el momento no se tiene información sobre la persona o personas responsables del abandono.

