A través de redes sociales, los periodistas Laura Sánchez Ley y Oscar Balderas, así como la activista Alina González denunciaron un caso de maltrato animal en la alcaldía Azcapotzalco.

La activista y los periodistas, quienes colaboran en Milenio, denunciaron que el perro de raza Husky llamado Apolo llevaba días abandonado.

Apolo llevaba 8 días abandonado

Alina documentó que Apolo tenia ocho días sin comer ni beber nada, además de que los vecinos no les otorgaban permiso para entrar a un predio cercano.

Tras varios intentos de Alina de pedir ayuda a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento (PAOT), la institución acudió al domicilio y luego de no encontrar a los dueños, solo colocó un citatorio en el domicilio.

Periodistas ayudan al rescate

Laura Sánchez y Oscar Balderas compartieron la noticia a través de sus perfiles de X, y luego asistieron al inmueble para ayudar a salvar a Apolo.

"Y si me tengo que meter a la casa, me meto", dijo Balderas en redes sociales.

Luego de unos instantes, reportaron haber rescatado al perro, quien fue asegurado y colocado en un lugar donde se le otorgará comida y agua.

Laura Sánchez dijo que descubrieron que quedan dos perros más que son de la misma familia y que se encuentran en condiciones deplorables, por lo que continua la exigencia a PAOT para realizar otro rescate.

#AguantaApolo ¡ya vamos por ti! Ayuden a que las autoridades no nos dejen solos en su rescate. @LauraSanchezLey, yo y un grupo de activistas estamos exigiendo su rescate. pic.twitter.com/ruh3lKDZpJ — Oscar Balmen (@oscarbalmen) September 7, 2025

Periodistas son amenazados con denuncia

Momentos después de salvaguardar al canino, ambos periodistas denunciaron que fueron amenazados con ponerles una denuncia en fiscalía y llevárselos detenidos.

"Si se atreven a criminalizar a dos personas que salvaron a un perro violentado haciendo el trabajo que USTEDES son incapaces de hacer, nos vamos a encargar de hacerles el escándalo de sus vidas, todos los días", dijo Alina, quien confirmó que la Brigada de Vigilancia Animal fue quien realizó estas acusaciones.

Laura Sánchez actualizó el hecho y dijo que a las 21:00 horas de este domingo aún no sale la orden del juez.

Hasta el momento, autoridades no se han pronunciado al respecto.

