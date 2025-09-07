Más Información

Comunero de Tepoztlán pide juicio de restitución de la casa de Noroña; el tema se abordará hasta octubre

Comunero de Tepoztlán pide juicio de restitución de la casa de Noroña; el tema se abordará hasta octubre

Facundo es eliminado de "La casa de los famosos México"; Dalilah Polanco se salva, pese a su estado de salud

Facundo es eliminado de "La casa de los famosos México"; Dalilah Polanco se salva, pese a su estado de salud

Noroña denuncia “campañón” en su contra de los medios para destruirlo; “no van a poder”, advierte

Noroña denuncia “campañón” en su contra de los medios para destruirlo; “no van a poder”, advierte

Eclipse Lunar 2025: ¿dónde seguir la transmisión en vivo de la Luna de sangre hoy, 7 de septiembre?; conoce los detalles

Eclipse Lunar 2025: ¿dónde seguir la transmisión en vivo de la Luna de sangre hoy, 7 de septiembre?; conoce los detalles

Los Bills de Buffalo firman épica remontada y vencen a Ravens en el primer Sunday Night Football de la temporada

Los Bills de Buffalo firman épica remontada y vencen a Ravens en el primer Sunday Night Football de la temporada

Llega a casa el mexicano expulsado por EU a Sudán; fue deportado arbitrariamente, dice SRE

Llega a casa el mexicano expulsado por EU a Sudán; fue deportado arbitrariamente, dice SRE

A través de redes sociales, los periodistas Laura Sánchez Ley y Oscar Balderas, así como la activista Alina González denunciaron un caso de en la alcaldía Azcapotzalco.

La activista y los periodistas, quienes colaboran en Milenio, denunciaron que el perro de raza Husky llamado Apolo llevaba días abandonado.

Apolo llevaba 8 días abandonado

Alina documentó que Apolo tenia ocho días sin comer ni beber nada, además de que los vecinos no les otorgaban permiso para entrar a un predio cercano.

Tras varios intentos de Alina de pedir ayuda a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento (), la institución acudió al domicilio y luego de no encontrar a los dueños, solo colocó un citatorio en el domicilio.

Lee también

Periodistas ayudan al rescate

Laura Sánchez y Oscar Balderas compartieron la noticia a través de sus perfiles de X, y luego asistieron al inmueble para ayudar a salvar a Apolo.

"Y si me tengo que meter a la casa, me meto", dijo Balderas en redes sociales.

Luego de unos instantes, reportaron haber rescatado al perro, quien fue asegurado y colocado en un lugar donde se le otorgará comida y agua.

Laura Sánchez dijo que descubrieron que quedan dos perros más que son de la misma familia y que se encuentran en condiciones deplorables, por lo que continua la exigencia a PAOT para realizar otro rescate.

Lee también

Periodistas son amenazados con denuncia

Momentos después de salvaguardar al canino, ambos periodistas denunciaron que fueron amenazados con ponerles una denuncia en fiscalía y llevárselos .

"Si se atreven a criminalizar a dos personas que salvaron a un perro violentado haciendo el trabajo que USTEDES son incapaces de hacer, nos vamos a encargar de hacerles el escándalo de sus vidas, todos los días", dijo Alina, quien confirmó que la fue quien realizó estas acusaciones.

Laura Sánchez actualizó el hecho y dijo que a las 21:00 horas de este domingo aún no sale la orden del juez.

Hasta el momento, autoridades no se han pronunciado al respecto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/ml

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses