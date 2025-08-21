La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) impuso como medida precautoria, la Suspensión de Actividades en el inmueble ubicado en Guatemala 30, Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, con el fin de evitar intervenciones que modifiquen sus características originales.

El predio se localiza en Área de Conservación Patrimonial y Zona de Monumentos Históricos, dentro del polígono de aplicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico; es afecto al patrimonio cultural de valor histórico por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de valor patrimonial por la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana.

Durante la diligencia se constataron trabajos de intervención en la totalidad del inmueble que consta de tres niveles de altura, materiales de construcción, la instalación de estructuras metálicas en la azotea para la presunta ampliación de un nivel adicional, además de la presencia de 5 trabajadores a quienes se les solicitó retirarse.

Debido a que no se presentaron las autorizaciones en materia patrimonial para realizar los trabajos antes descritos, la PAOT procedió con la colocación de Sellos de Suspensión de Actividades, medida que prevalecerá hasta que el particular realice los trámites ante las diferentes autoridades pertinentes y obtenga los permisos correspondientes en dicha materia.

También se realizó la reposición de sellos de suspensión en otro inmueble catalogado también por el INAH, ubicado en República de Perú 110, que continúa sin los permisos de intervención requeridos.

