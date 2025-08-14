En lo que va del año, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) colocó sellos de suspensión de actividades en 28 inmuebles protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad.

La mayoría de ellos se ubican en la alcaldía Cuauhtémoc, dos en Benito Juárez y uno en Miguel Hidalgo.

“El crecimiento urbano representa una amenaza constante y ejerce una presión sobre nuestro patrimonio cultural. Conservar todos estos inmuebles que aún existen en nuestra Ciudad no sólo es preservar la historia y la identidad de una sociedad, es conectar nuestro pasado para entender nuestro presente (...)”, indicó Estela Guadalupe González, titular interina de la PAOT.