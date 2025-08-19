A dos semanas del inicio del Ciclo Escolar 2025-2026, la alcaldía Cuauhtémoc informó que benefició a más de 150 niños de la demarcación con la Jornada de Servicios de Regreso a Clases que se llevó a cabo en la colonia Buenos Aires.

A través de un comunicado, explicó que "con el propósito de apoyar a las familias en el inicio del ciclo escolar y reducir el gasto que implica la educación de niñas y niños", 25 menores recibieron corte de cabello, 35 fueron beneficiados con examen de la vista y 19 obtuvieron lentes a bajo costo.

Además de otros 45 a los que se les tomaron fotografías infantiles y 30 certificados médicos; todo esto de manera gratuita, "contribuyendo de manera directa a la economía familiar".

La alcaldía Cuauhtémoc explicó que estos puestos de atención fueron instalados en la calle Nicaragua, esquina con Honduras, donde se ofrecieron cortes de cabello, certificados médicos, estudios de la vista gratuitos con lentes a bajo costo, fotografías infantiles y útiles escolares a precios accesibles.

La alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, aseguró que se continuarán llevando estas jornadas a distintos puntos del territorio, "para garantizar que más niñas y niños tengan un regreso a clases en mejores condiciones".

