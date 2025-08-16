Más Información

El ciclo escolar 2025-2026 para las y los alumnos de secundaria está a la vuelta de la esquina, por lo que la Secretaría de Educación Publica (), compartió la lista de materiales que no deben faltar para este .

La SEP, a cargo de Mario Delgado, informó que esta lista presenta lo básico para cubrir las necesidades de la en las distintas secundarias del país.

Además señaló, que este listado será complementado por las y los docentes en coordinación con padres y madres de familia de cada institución, puesto que existen otros materiales particulares para el desarrollo de las actividades en las aulas.

La SEP publica lista útiles escolares sugeridos para el ciclo escolar 2025-2026. Foto: Pixabay

Lista de útiles para secundaria

De acuerdo con un comunicado de la SEP, para cada uno de los tres grados se recomienda lo siguiente:

  • Un cuaderno para cada una de las asignaturas. El tipo y formato lo determinará cada docente con sus alumnos.
  • Lápiz
  • Bicolor
  • Bolígrafo
  • Marcatextos
  • Sacapuntas
  • Goma para borrar
  • Tijeras
  • Lápiz adhesivo
  • Una caja de lápices de colores
  • Un juego de geometría

Es importante mencionar que las y los maestros relacionados con contenidos de vida saludable, educación física, artes y prácticas de laboratorio, podrán solicitar otros materiales con base en su plan de trabajo.

