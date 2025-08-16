Más Información
Las gemelas Mia y Lia Cueva se cuelgan el oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025; son campeonas en el trampolín de tres metros
Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista
Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas
Detienen a Daniel "N" quien mató a su propio hijo de 9 años con un machete en Guanajuato; el niño es velado en el municipio de Tarandacuao
La Feria de Regreso a Clases coordinada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comenzó hoy, 16 de agosto, en "Expo Reforma" ubicado en Morelos núm. 67, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. La feria estará habilitada de 09:00 de la mañana, hasta las 20:00 horas.
Esta es una de las 41 paradas programadas a lo largo del país donde los consumidores encuentran ropa escolar, mochilas, zapatos, papelería y libros con descuento por parte de más de 50 proveedores que brindan facilidad de pago mediante la tarjeta Mi beca y sistema multipagos.
Además de los productos y servicios en el itinerario de la Feria de Regreso a clases en CDMX están presentes actividades lúdicas que van desde pláticas y talleres hasta un concierto de Rock “Back to School”.
Lee también Uniformes, cuaderno y papelería; esto gastarán capitalinos en el regreso a clases
De manera simultánea, Profeco brindará algunos servicios gratuitos para obtener un certificado médico o realizarse un corte de cabello. La sede de la Feria en CDMX cuenta con cinco foros donde están programadas
- Plática “Somos lo que comemos”
- Charla sobre los derechos de las y los consumidores
- Curso de tecnología doméstica para elaborar talco
- Curso de tecnología doméstica para elaborar champú
- Curso de tecnología doméstica para elaborar masa moldeable
- Curso de tecnología doméstica para elaborar gel para cabello
- Taller de danza “El baile del relámpago y la miel” con Karloz Atl
- Taller de malabares “El movimiento del color” con Iván Goycolea
- Taller de pintura y pinta caritas
- Espectáculo “Arrullo de perro”, una narración oral con música de Axelófono
- Stand de tatuajes temporales para niños
Lee también Regreso a Clases 2025: los mejores consejos para ahorrar en la lista de útiles; esto dice la IA
¿Qué productos y servicios estarán disponibles en la Feria de Regreso a Clases de Profeco?
Con hasta el 50% de descuento
- Tecnología
- Óptica
- Dentista
- Laboratorio
- Uniformes
- Bordado de prendas
- Estética
- Accesorios
- Instituciones educativas particulares
Servicios gratuitos:
- Certificado médico
- Corte de cabello
- Asesorías jurídicas
- Cursos de tecnologías domésticas
- Talleres y dinámicas de salud emocional
¿Qué otras sedes tendrá la Feria de Regreso a Clases coordinada por Profeco?
- Nezahualcóyotl, en Plaza Juárez del 25 al 31 de agosto, 10:00 - 18:00 h.
- Guadalajara, en estación del tren ligero "Zapopan Centro" del 16 al 18 de agosto, 10:00 - 17:00 h.
Existe también hasta el 31 de agosto la modalidad comercial de La Feria, Profeco lanzó una lista de negocios comerciales que ofrecerán descuentos en artículos escolares ubicados en:
- Baja California, Zona Metropolitana de Tijuana
- Sinaloa, Zona Pacífico
- Coahuila, Zona Metropolitana de Torreón
- San Luis Potosí
- Zacatecas, Zona General Luis Moya
- San Luis Potosí, Altiplano
- Aguascalientes, José Guadalupe Posada
- Colima-Jalisco, Zona Tlaquepaque-Colima
- Jalisco, Zona Metropolitana de Guadalajara
- Guanajuato, Zona del Bajío
- Querétaro, Zona Corregidora Josefa Ortíz de Dominguez
- Guerrero-Michoacán, Zona Acapulco-Lázaro Cárdenas
- Estado de México, Zona Metropolitana Tlalnepantla
- Estado de México, Zona Metropolitana Nezahualcóyotl
- Estado de México, Zona Metropolitana Toluca
- Ciudad de México, Zona Metropolitana Poniente
- Ciudad de México, Zona Metropolitana Oriente
- Morelos, General Emiliano Zapata
- Ciudad de México, Zona Leona Vicario
- Veracruz, Golfo Centro
- Puebla, General Ignacio Zaragoza
- Tabasco-Veracruz, Golfo Sur
- Campeche, Zona Golfo-Sureste
Datos de Concanaco-Servytur recopilados en ediciones anteriores revelaron que la Feria de Regreso a Clases ha reunido más de 4 mil 500 comercios en 70 ciudades del país y ha beneficiado a más de un millón de consumidores, con descuentos promedio del 20%.
Consulta otras ubicaciones y fechas de la Feria aquí: Estas son las 41 Ferias de Regreso a Clases en México; podrás usar tu tarjeta Mi beca Bienestar
es/bmc