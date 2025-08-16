Más Información

Aeronave se accidenta durante aterrizaje en aeropuerto de Cuernavaca; reportan dos heridos

Las gemelas Mia y Lia Cueva se cuelgan el oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025; son campeonas en el trampolín de tres metros

Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

Detienen a Daniel "N" quien mató a su propio hijo de 9 años con un machete en Guanajuato; el niño es velado en el municipio de Tarandacuao

Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta

La Feria de coordinada por la (Profeco) comenzó hoy, 16 de agosto, en "Expo Reforma" ubicado en Morelos núm. 67, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. La feria estará habilitada de 09:00 de la mañana, hasta las 20:00 horas.

Esta es una de las programadas a lo largo del país donde los consumidores encuentran ropa escolar, mochilas, zapatos, papelería y libros con descuento por parte de más de 50 proveedores que brindan facilidad de pago mediante la y sistema multipagos.

Además de los productos y servicios en el itinerario de la Feria de Regreso a clases en CDMX están presentes actividades lúdicas que van desde pláticas y talleres hasta un concierto de Rock “Back to School.

Foto: Archivo/iStock
Foto: Archivo/iStock

De manera simultánea, Profeco brindará algunos servicios gratuitos para obtener un certificado médico o realizarse un corte de cabello. La sede de la Feria en CDMX cuenta con cinco foros donde están programadas

  • Plática “Somos lo que comemos”
  • Charla sobre los derechos de las y los consumidores
  • Curso de tecnología doméstica para elaborar talco
  • Curso de tecnología doméstica para elaborar champú
  • Curso de tecnología doméstica para elaborar masa moldeable
  • Curso de tecnología doméstica para elaborar gel para cabello
  • Taller de danza “El baile del relámpago y la miel” con Karloz Atl
  • Taller de malabares “El movimiento del color” con Iván Goycolea
  • Taller de pintura y pinta caritas
  • Espectáculo “Arrullo de perro”,  una narración oral con música de Axelófono
  • Stand de tatuajes temporales para niños

¿Qué productos y servicios estarán disponibles en la Feria de Regreso a Clases de Profeco?

Con hasta el 50% de descuento

  • Tecnología
  • Óptica
  • Dentista
  • Laboratorio
  • Uniformes
  • Bordado de prendas
  • Estética
  • Accesorios
  • Instituciones educativas particulares

Servicios gratuitos:

  • Certificado médico
  • Corte de cabello
  • Asesorías jurídicas
  • Cursos de tecnologías domésticas
  • Talleres y dinámicas de salud emocional

¿Qué otras sedes tendrá la Feria de Regreso a Clases coordinada por Profeco?

  • Nezahualcóyotl, en Plaza Juárez del 25 al 31 de agosto, 10:00 - 18:00 h.
  • Guadalajara, en estación del tren ligero "Zapopan Centro" del 16 al 18 de agosto, 10:00 - 17:00 h.

Existe también hasta el 31 de agosto la modalidad comercial de La Feria, Profeco lanzó una lista de negocios comerciales que ofrecerán descuentos en artículos escolares ubicados en:

Datos de -Servytur recopilados en ediciones anteriores revelaron que la Feria de Regreso a Clases ha reunido más de 4 mil 500 comercios en 70 ciudades del país y ha beneficiado a más de un millón de consumidores, con descuentos promedio del 20%.

Consulta otras ubicaciones y fechas de la Feria aquí:

