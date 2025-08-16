La Feria de Regreso a Clases coordinada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comenzó hoy, 16 de agosto, en "Expo Reforma" ubicado en Morelos núm. 67, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. La feria estará habilitada de 09:00 de la mañana, hasta las 20:00 horas.

Esta es una de las 41 paradas programadas a lo largo del país donde los consumidores encuentran ropa escolar, mochilas, zapatos, papelería y libros con descuento por parte de más de 50 proveedores que brindan facilidad de pago mediante la tarjeta Mi beca y sistema multipagos.

Además de los productos y servicios en el itinerario de la Feria de Regreso a clases en CDMX están presentes actividades lúdicas que van desde pláticas y talleres hasta un concierto de Rock “Back to School”.

Foto: Archivo/iStock

De manera simultánea, Profeco brindará algunos servicios gratuitos para obtener un certificado médico o realizarse un corte de cabello. La sede de la Feria en CDMX cuenta con cinco foros donde están programadas

Plática “Somos lo que comemos”

Charla sobre los derechos de las y los consumidores

Curso de tecnología doméstica para elaborar talco

Curso de tecnología doméstica para elaborar champú

Curso de tecnología doméstica para elaborar masa moldeable

Curso de tecnología doméstica para elaborar gel para cabello

Taller de danza “El baile del relámpago y la miel” con Karloz Atl

Taller de malabares “El movimiento del color” con Iván Goycolea

Taller de pintura y pinta caritas

Espectáculo “Arrullo de perro”, una narración oral con música de Axelófono

Stand de tatuajes temporales para niños

¿Qué productos y servicios estarán disponibles en la Feria de Regreso a Clases de Profeco?

Con hasta el 50% de descuento

Tecnología

Óptica

Dentista

Laboratorio

Uniformes

Bordado de prendas

Estética

Accesorios

Instituciones educativas particulares

Servicios gratuitos:

Certificado médico

Corte de cabello

Asesorías jurídicas

Cursos de tecnologías domésticas

Talleres y dinámicas de salud emocional

¿Qué otras sedes tendrá la Feria de Regreso a Clases coordinada por Profeco?

Nezahualcóyotl , en Plaza Juárez del 25 al 31 de agosto, 10:00 - 18:00 h.

, en Plaza Juárez del 25 al 31 de agosto, 10:00 - 18:00 h. Guadalajara, en estación del tren ligero "Zapopan Centro" del 16 al 18 de agosto, 10:00 - 17:00 h.

Existe también hasta el 31 de agosto la modalidad comercial de La Feria, Profeco lanzó una lista de negocios comerciales que ofrecerán descuentos en artículos escolares ubicados en:

Datos de Concanaco-Servytur recopilados en ediciones anteriores revelaron que la Feria de Regreso a Clases ha reunido más de 4 mil 500 comercios en 70 ciudades del país y ha beneficiado a más de un millón de consumidores, con descuentos promedio del 20%.

Consulta otras ubicaciones y fechas de la Feria aquí: Estas son las 41 Ferias de Regreso a Clases en México; podrás usar tu tarjeta Mi beca Bienestar

