Regreso a clases 2025: ¿cuáles son los útiles escolares con las 3B?; esto dice Profeco

Con el regreso a clases cada vez más cerca, Profeco publicó su lista de útiles escolares "3B" (buenos, bonitos y baratos), proporcionando precios, recomendaciones de calidad y herramientas para comparar opciones y ahorrar en la compra de artículos escolares.

Útiles escolares con mejor relación calidad-precio

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó su listado de útiles escolares recomendados para el regreso a clases 2025, destacando aquellos con buena calidad y precio accesible. La dependencia realizó un monitoreo de precios de 689 productos entre el 24 de junio y el 21 de julio, además de un estudio de calidad sobre 105 artículos de 37 marcas distintas, incluyendo cuadernos, lápices, gomas, bolígrafos, tijeras y pegamentos.

Entre los cuadernos, sobresalieron el European School Classic y el KIP Profesional de pasta dura, ambos con calificación de "Excelente" en resistencia de hojas y pastas. En la categoría sin plastificar, el Scribe Profesional Tribals recibió la calificación "Muy bueno". Profeco destacó que los precios de cuadernos varían considerablemente: desde $22.50 hasta $295 pesos, dependiendo de la marca, tamaño y características del producto.

En cuanto a lápices, los recomendados son los hexagonales número 2, con la marca Norma siendo la opción más económica, mientras que Paper Mate Mirado es la más cara. Para bolígrafos, se identificó gran variación de precios; por ejemplo, los Office Max Crystal cuestan entre $28.72 y $35.90, mientras que Bic Cristal Dura+ va de $39.50 a $53.90.

Otros artículos esenciales incluyen lápices adhesivos, como el Barrilito, altamente eficientes y duraderos; gomas, cuya recomendación es comparar precios en paquetes; y tijeras escolares, evaluadas por seguridad y precisión, destacando las marcas Barrilito y Delta. Las reglas de plástico mejor calificadas fueron Barrilito, Mae, Maped, Office Depot, Pelikan y Petigón.

Estudio de calidad de Profeco

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor evaluó 105 productos, verificando información comercial, resistencia, adhesión y desempeño. Los pegamentos líquidos más efectivos fueron Mae, Adherol y Resistol 850, mientras que el lápiz adhesivo Barrilito obtuvo calificación excelente.

Las tijeras escolares fueron revisadas para asegurar que no tuvieran partes punzocortantes y que sus puntas fueran seguras; las reglas de 30 cm se evaluaron para evitar astillas y errores de medición. Las pruebas permitieron identificar productos que, aun con precios diferentes, ofrecían la misma eficiencia, apoyando la decisión informada de los padres y tutores.

Herramientas y eventos para comprar de manera inteligente

Profeco también pone a disposición de las familias herramientas como "Quién es quién en los precios", disponible en su sitio web, que permite comparar los precios de diferentes artículos escolares y elegir los más convenientes.

Además, se realizará la Feria de Regreso a Clases 2025 el 16 de agosto en Expo Reforma, Ciudad de México, con descuentos de hasta 50% en útiles escolares, ropa, calzado y más, así como servicios gratuitos como corte de cabello y certificado médico.

El procurador Iván Escalante Ruiz enfatizó la importancia de revisar la calidad de los materiales, aprovechar la reutilización de artículos escolares y evitar compras de último minuto para conseguir mejores precios. También recordó que hasta el 31 de agosto se mantiene activo el operativo especial “Regreso a Clases 2025”, con recorridos de vigilancia y orientación a los consumidores sobre sus derechos.

