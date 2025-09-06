Activistas exigen justicia para “Nube”, perrita que murió corneada por un toro en Aguascalientes; piden cancelar pamplonadas

Tras el fallecimiento de la perrita “Nube”, que murió al perder sangre por dos corneadas y un fuerte golpe de un toro en el segundo Encierro Sanmarqueño de Aguascalientes, organizaciones locales en defensa de los animales y la internacional Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA por sus siglas en inglés) pidieron a Teresa Jiménez, gobernadora del estado, cancelar las pamplonadas.

En redes sociales, usuarios explicaron que “Nube” acompañó el recorrido de los toros luego de que un grupo de jóvenes la introdujera a la fuerza al ruedo en medio de la carrera para huir de dichos animales.

Después de las cornadas, ciudadanos que atendían la celebración taurina llevaron a la perrita a un hospital canino cercano donde sufrió un hemotórax severo que derivó en un choque hipovolémico y posteriormente en paro cardiorrespiratorio, es decir, murió.

La perrita “Nube” murió corneada por un toro en un evento taurino Aguascalientes (06/09/2025). Foto: PETA / Especial

El fallecimiento de “Nube” generó molestia entre aficionados a las actividades taurinas, usuarios de redes sociales y ciudadanos de Aguascalientes que señalaron la falta de control y medidas de prevención por parte del gobierno local de San Marcos en este tipo de eventos masivos.

Activistas piden frenar eventos taurinos

Así, llamaron a la organización PETA a unirse al movimiento para exigir a la gobernadora Teresa Jiménez que detenga estos eventos definitivamente por el daño que se le ocasiona a los propios toros, a otras especies y a la gente que acude por decisión propia.

“La vida de Nube, al igual que la de los toros usados para estos eventos taurinos, terminó entre risas en lo que llaman ‘espectáculos familiares’. La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, promueve y protege estos eventos sangrientos. Pídele a Teresa Jiménez que deje de promover la violencia hacia los animales en Aguascalientes, ¡YA!”, escribió PETA en redes sociales para acompañar a una campaña en contra de las pamplonadas.

Por su parte, ciudadanos realizaron una vigilia con veladoras en el monumento El Encierro donde anunciaron que realizarán denuncias formales para exigir justicia por la muerte de “Nube” y para frenar los actos de maltrato animal en este tipo de celebraciones que son tradicionales en Aguascalientes.

