La avaló este viernes la ley aprobada por el Congreso en mayo de 2024 que prohíbe las y añadió al veto las peleas de gallos, las cabalgatas y el coleo, que consiste en derribar ganado desde un caballo.

La de la Corte declaró "ajustada a la Constitución" la ley que dispone "una transformación cultural mediante la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas" e incluyó "las cabalgatas, las actividades sobre los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos".

La ley, firmada por el presidente Gustavo Petro en julio de 2024, estableció un periodo de transición de tres años para diseñar un programa de reconversión económica de los afectados por el cese de las corridas de toros, por lo que está previsto que la norma comience a regir en 2027.

Foto: Gabriel Pano | Archivo El Universal
Foto: Gabriel Pano | Archivo El Universal

Colombia estaba en la lista de ocho países que permitían las corridas de toros como una actividad legal, junto a España, Portugal, Francia, Ecuador, México, Perú y Venezuela, pero pasará en 2027 a la de los que prohíben la tauromaquia.

Los toros y la tauromaquia han sido un tema polémico de la agenda política y legislativa del país en los últimos años, con varios intentos de promover en el Congreso una ley que los prohibiera hasta 2024, cuando fue aprobada finalmente.

Las corridas de toros, tradicionalmente populares en Colombia, fueron perdiendo seguidores y en la actualidad solo las hay en las plazas de Cali (suroeste) y Manizales (centro), ciudad que tiene la afición más grande del país, así como en algunos escenarios de pueblos de provincia.

es/mgm

