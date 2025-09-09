El secretario de Gobierno, César Cravioto, adelantó que en próximos días se darán a conocer detalles sobre el plan para mejorar el comercio en vía pública particularmente en avenida Juárez, la Alameda y en el poniente del Centro Histórico.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, el secretario explicó que se fortalecerá la estrategia para contener el comercio en la vía pública en el centro de la capital.

César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX. Foto Especial

“La tarea de la subsecretaría de reordenamiento territorial es justamente que en las zonas del centro de la ciudad se pueda contener el comercio en vía pública; en algunas zonas se ha avanzado más que en otras, y lo que necesitamos es fortalecer esta presencia y esta estrategia”, dijo.

