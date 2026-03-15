El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que la estación Zócalo, de la Línea 2 del Metro, permanecerá cerrada, hasta nuevo aviso, debido a la clase masiva de futbol, con la que se busca romper un récord Guinness.

En sus redes sociales, escribió que para dirigirte a la zona centro, puedes utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende (L2), San Juan de Letrán (L8) y Bellas Artes (L2 y L8).

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Cabe recordar que este domingo y lunes también permanecerán cerradas las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, por lo que ofrecen circuitos provisionales de Cuatro Caminos a Pino Suarez y de Xola a Tasqueña.

Asimismo, desde el martes 17 de marzo, la estación San Antonio Abad no ofrecerá servicio a los usuarios.

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