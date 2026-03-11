Con una “cascarita” en la plancha del Zócalo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, invitó a las y los capitalinos a sumarse a la clase masiva de futbol que tendrá lugar el próximo domingo 15 de marzo, con la que se busca que la CDMX obtenga un nuevo Récord Guinness rumbo al Mundial 2026.

Con balón en mano y junto a miembros de su gabinete —entre ellos la titular de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián y el de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Pablo Yanes— la mandataria capitalina invitó a los habitantes de la ciudad a inscribirse a la clase por medio de la página de Internet del Instituto del Deporte.

Junto a su equipo supervisó la instalación del pasto artificial que se instala en la plaza de la Constitución, como parte de los preparativos de la clase.

Se espera que la clase masiva de futbol del próximo domingo reúna a unas 10 mil personas, con lo que se superará el récord obtenido en junio de 2025 en Seattle, Estados Unidos, en el que participaron mil 38 personas.

