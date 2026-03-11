Más Información

Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; mejorarán condiciones ambientales, asegura CAMe

Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; mejorarán condiciones ambientales, asegura CAMe

Tras rechazo a reforma electoral, Morena y aliados revisan Plan B en Palacio Nacional; acuden Mier, Monreal y Velasco

Tras rechazo a reforma electoral, Morena y aliados revisan Plan B en Palacio Nacional; acuden Mier, Monreal y Velasco

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Senado avala por unanimidad fin de “pensiones doradas”; turnan a San Lázaro

Senado avala por unanimidad fin de “pensiones doradas”; turnan a San Lázaro

México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol

México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

Con una “cascarita” en la plancha del Zócalo, la jefa de Gobierno, , invitó a las y los capitalinos a sumarse a la clase masiva de futbol que tendrá lugar el próximo domingo 15 de marzo, con la que se busca que la CDMX obtenga un nuevo rumbo al Mundial 2026.

Con balón en mano y junto a miembros de su gabinete —entre ellos la titular de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, y el de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Pablo Yanes— la mandataria capitalina invitó a los habitantes de la ciudad a inscribirse a la clase por medio de la página de Internet del Instituto del Deporte.

Lee también

Junto a su equipo supervisó la instalación del que se instala en la plaza de la Constitución, como parte de los preparativos de la clase.

Se espera que la clase masiva de futbol del próximo domingo reúna a unas 10 mil personas, con lo que se superará el récord obtenido en junio de 2025 en Seattle, Estados Unidos, en el que participaron mil 38 personas.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]