La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que se prevé que más de 10 mil personas se sumen a la “Clase más Grande del Mundo”, que tendrá lugar el próximo 15 de marzo en la plancha del Zócalo y con la que se buscará que la CDMX obtenga un nuevo récord guinnes.

“Vamos a convertir el Zócalo en la cancha de futbol más grande del mundo y allí esperamos a más de 10 mil personas que se sumen a hacer historia, porque eso es, hacer historia es romper el Récord Guinness en la clase de futbol más grande del mundo”, dijo.

En conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina dio a conocer que invitará a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a participar en esta clase.

“Invitamos a la Presidenta, Claudia Sheinbaum a que forme parte de esta clase, la Clase de Futbol más grande del mundo y nos va a acompañar”, precisó.

Será una clase de 35 minutos, en la que los participantes deberán estar activos en todo momento por lo que habrá diversas dinámicas, precisó el director general del Instituto del Deporte de la CDMX, Javier Peralta Pérez.

“Lo único que sí necesitamos es estar 100% activos durante estos 35 minutos; y, por supuesto, los participantes deben acudir con ropa deportiva, short, playera, y tenis, el tema es meramente deportivo”, indicó.

El día de la clase habrá 250 observadores en el Zócalo quienes estarán verificando que los participantes realicen la actividad.

