Con miras a recibir al turista que arribe por el mundial de fútbol 2026, tres líneas del Metrobús ya cuentan con un sistema bilingüe donde las instrucciones son transmitidas en inglés y español.
El Sistema Metrobús explicó a EL UNIVERSAL que las unidades transmiten los mensajes en las unidades cuando transitan por 24 estaciones de mayor afluencia de las líneas 1, 4 y 7. Estos audios bilingües contienen indicaciones que deben seguir los turistas a bordo de las unidades o para continuar con sus viajes de transbordo.
Explicó que los mensajes que se brindan a pasajeros, son el respeto a los espacios exclusivos, no consumir alimentos ni bebidas en las unidades, los transbordos en Línea 4; cuidar pertenencias y no viajar en escaleras y de pie en el segundo piso de las unidades de L7.
¿Cuáles son las estaciones donde se escuchan estas instrucciones?
Línea 1:
- Reforma
- Hamburgo
- Colonia del Valle
- Ciudad de los Deportes
- Ciudad Universitaria
- Centro Cultural Universitario
Línea 4:
- San Lázaro
- Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
- Amajac
Línea 7:
- Garrido
- Hidalgo
- El caballito
- Amajac
- Paris
- Reforma
- Hamburgo
- El Ángel
- La diana
- Chapultepec
- Gandhi
- Antropología
- Auditorio
- Campo marte
- El Ahuehuete
