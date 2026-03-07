Más Información

Con miras a recibir al turista que arribe por el , tres líneas del Metrobús ya cuentan con un sistema bilingüe donde las instrucciones son transmitidas en inglés y español.

El Sistema Metrobús explicó a que las unidades transmiten los mensajes en las unidades cuando transitan por 24 estaciones de mayor afluencia de las líneas 1, 4 y 7. Estos audios bilingües contienen indicaciones que deben seguir los turistas a bordo de las unidades o para continuar con sus viajes de transbordo.

Explicó que los mensajes que se brindan a pasajeros, son el respeto a los espacios exclusivos, no consumir alimentos ni bebidas en las unidades, los transbordos en Línea 4; cuidar pertenencias y no viajar en escaleras y de pie en el segundo piso de las unidades de L7.

¿Cuáles son las estaciones donde se escuchan estas instrucciones?

Línea 1:

  • Reforma
  • Hamburgo
  • Colonia del Valle
  • Ciudad de los Deportes
  • Ciudad Universitaria
  • Centro Cultural Universitario

Línea 4:

  • San Lázaro
  • Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
  • Amajac

Línea 7:

  • Garrido
  • Hidalgo
  • El caballito
  • Amajac
  • Paris
  • Reforma
  • Hamburgo
  • El Ángel
  • La diana
  • Chapultepec
  • Gandhi
  • Antropología
  • Auditorio
  • Campo marte
  • El Ahuehuete

