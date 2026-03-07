Con miras a recibir al turista que arribe por el mundial de fútbol 2026, tres líneas del Metrobús ya cuentan con un sistema bilingüe donde las instrucciones son transmitidas en inglés y español.

El Sistema Metrobús explicó a EL UNIVERSAL que las unidades transmiten los mensajes en las unidades cuando transitan por 24 estaciones de mayor afluencia de las líneas 1, 4 y 7. Estos audios bilingües contienen indicaciones que deben seguir los turistas a bordo de las unidades o para continuar con sus viajes de transbordo.

Explicó que los mensajes que se brindan a pasajeros, son el respeto a los espacios exclusivos, no consumir alimentos ni bebidas en las unidades, los transbordos en Línea 4; cuidar pertenencias y no viajar en escaleras y de pie en el segundo piso de las unidades de L7.

¿Cuáles son las estaciones donde se escuchan estas instrucciones?

Línea 1:

Reforma

Hamburgo

Colonia del Valle

Ciudad de los Deportes

Ciudad Universitaria

Centro Cultural Universitario

Línea 4:

San Lázaro

Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Amajac

Línea 7:

Garrido

Hidalgo

El caballito

Amajac

Paris

Reforma

Hamburgo

El Ángel

La diana

Chapultepec

Gandhi

Antropología

Auditorio

Campo marte

El Ahuehuete

