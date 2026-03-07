Más Información
México vs Brasil EN VIVO: Horario y transmisión para VER el partido de la Selección Mexicana Femenil
A 96 días para que empiece el Mundial 2026, la polémica por el costo de los boletos para ver los partidos en los distintos estadios de México ha llevado a millones de personas a considerar la opción de quedarse en sus casas viendo a las mejores selecciones. Para su fortuna, TV Azteca ya anunció cuáles serán los partidos que transmitirán en televisión abierta.
De los 104 partidos, solamente 32 de ellos serán transmitidos tanto por Televisa como TV Azteca; el servicio de ViX será el único que tenga todos los compromisos del Mundial. Azteca ya compartió 30 de esos partidos, a espera de asegurar que, los dos partidos restantes probablemente serían los de México en caso de que llegue, como mínimo, hasta octavos de final.
Dentro de los partidos destacados que tendrá TV Azteca en su programación, destacan el Brasil vs. Marruecos, Argentina vs. Argelia, Inglaterra vs. Croacia, Uruguay vs. España y Colombia vs. Portugal; es decir, la mayoría de las potencias se podrán ver.
¿Qué partidos del Mundial pasarán por TV Azteca?
Jueves 11 de junio
- 13:00 - México vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
Viernes 12 de junio de 2026
- 19:00 - Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - Los Angeles Stadium
Sábado 13 de junio
- 16:00 - Brasil vs Marruecos - Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium
Domingo 14 de junio
- 14:00 - Países Bajos vs Japón – Grupo F - Dallas Stadium
Martes 16 de junio
- 19:00 - Argentina vs Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium
Miércoles 17 de junio
- 14:00 - Inglaterra vs Croacia – Grupo L - Dallas Stadium
Jueves 18 de junio
- 19:00 - México vs República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes 19 de junio
- 19:00 - Brasil vs Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium
Sábado 20 de junio
- 11:00 - Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F - Houston Stadium
Domingo 21 de junio
- 10:00 - España vs Arabia Saudí – Grupo H - Atlanta Stadium
Lunes 22 de junio
- 18:00 - Noruega vs Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium
Martes 23 de junio
- 20:00 - Colombia vs RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Grupo K - Estadio Guadalajara
Miércoles 24 de junio
- 19:00 - Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México – Grupo A - Estadio Ciudad de México
Jueves 25 de junio
- 14:00 - Ecuador vs Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium
Vienes 26 de junio
- 18:00 - Uruguay vs España – Grupo H - Estadio Guadalajara
Sábado 27 de junio
- 15:00 - Panamá vs Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium
- 17:30 - Colombia vs Portugal – Grupo K - Miami Stadium
De los partidos de fase final, tendrán cuatro partidos de dieciseisavos de final, cuatro de octavos de final, 2 de cuartos de final, Semifinales y la Final.
