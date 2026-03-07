Más Información

México vs Brasil EN VIVO: Horario y transmisión para VER el partido de la Selección Mexicana Femenil

Querétaro vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY sábado 7 de marzo

Estos son todos los partidos del Mundial 2026 que serán transmitidos por TV Azteca

César Arturo Ramos y árbitros regresan a México tras quedar varados por guerra en Medio Oriente

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 10, HOY, sábado 7 de marzo

A 96 días para que empiece el Mundial 2026, la polémica por el costo de los boletos para ver los partidos en los distintos estadios de México ha llevado a millones de personas a considerar la opción de quedarse en sus casas viendo a las mejores selecciones. Para su fortuna, ya anunció cuáles serán los partidos que transmitirán en televisión abierta.

De los 104 partidos, solamente 32 de ellos serán transmitidos tanto por Televisa como TV Azteca; el servicio de ViX será el único que tenga todos los compromisos del Mundial. Azteca ya compartió 30 de esos partidos, a espera de asegurar que, los dos partidos restantes probablemente serían los de México en caso de que llegue, como mínimo, hasta octavos de final.

Dentro de los partidos destacados que tendrá TV Azteca en su programación, destacan el Brasil vs. Marruecos, Argentina vs. Argelia, Inglaterra vs. Croacia, Uruguay vs. España y Colombia vs. Portugal; es decir, la mayoría de las potencias se podrán ver.

¿Qué partidos del Mundial pasarán por TV Azteca?

Jueves 11 de junio

  • 13:00 - México vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México

Viernes 12 de junio de 2026

  • 19:00 - Estados Unidos vs Paraguay - Grupo D - Los Angeles Stadium

Sábado 13 de junio

  • 16:00 - Brasil vs Marruecos - Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Domingo 14 de junio

  • 14:00 - Países Bajos vs Japón – Grupo F - Dallas Stadium

Martes 16 de junio

  • 19:00 - Argentina vs Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium

Miércoles 17 de junio

  • 14:00 - Inglaterra vs Croacia – Grupo L - Dallas Stadium

Jueves 18 de junio

  • 19:00 - México vs República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes 19 de junio

  • 19:00 - Brasil vs Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium

Sábado 20 de junio

  • 11:00 - Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F - Houston Stadium

Domingo 21 de junio

  • 10:00 - España vs Arabia Saudí – Grupo H - Atlanta Stadium

Lunes 22 de junio

  • 18:00 - Noruega vs Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Martes 23 de junio

  • 20:00 - Colombia vs RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles 24 de junio

  • 19:00 - Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México – Grupo A - Estadio Ciudad de México

Jueves 25 de junio

  • 14:00 - Ecuador vs Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium

Vienes 26 de junio

  • 18:00 - Uruguay vs España – Grupo H - Estadio Guadalajara

Sábado 27 de junio

  • 15:00 - Panamá vs Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium
  • 17:30 - Colombia vs Portugal – Grupo K - Miami Stadium

De los partidos de fase final, tendrán cuatro partidos de dieciseisavos de final, cuatro de octavos de final, 2 de cuartos de final, Semifinales y la Final.

