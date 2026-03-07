Previo a la marcha por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la plancha del Zócalo de la Ciudad de México se iluminó con un letrero en el que se lee “Ciudad feminista con las mujeres”.

La iluminación de la Plaza de la Constitución contrastó con las vallas metálicas de más de dos metros de altura y los bloques de cemento que fueron colocados en el perímetro de Palacio Nacional para proteger el recinto.

Además, el blindaje también incluyó las inmediaciones de la Catedral Metropolitana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Palacio de Bellas Artes.

En un recorrido realizado, EL UNIVERSAL constató que la colocación de vallas también incluyó negocios, hoteles y sucursales bancarias ubicadas sobre Avenida Juárez y la calle Francisco I. Madero, como una previsión ante las movilizaciones anunciadas para este domingo.

Zócalo Capitalino durante evento del 8M. Foto: Redes Sociales

Asimismo, durante la tarde de este sábado se llevó a cabo el evento “Siempre Vivas”, encabezado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, que contó con la participación de miles de mujeres, quienes formaron la frase “Siempre vivas, libres e iguales”, que se pudo leer desde las alturas.

