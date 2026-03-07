La marcha por el Día Internacional de la Mujer comenzará en distintos puntos y horarios debido a la diversidad de grupos y colectivas que asistirán a la manifestación del 8 de marzo (8M).

Algunos grupos como el Contingente Verde y el Contingente Mixto y Transincluyente convocaron a reunirse en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en Paseo de la Reforma e Ignacio Ramírez, llegar a las 11:30 de la mañana, para marchar al mediodía.

Otros grupos, como el Contingente Menstrual, llamaron a reunirse en el Monumento a la Revolución a las 11 horas.

Mujeres del Contingente Femidisca se reunirán en la Torre del Caballito, en Paseo de la Reforma y Rosales.

Otras organizaciones comenzarán su participación desde la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora.

La marcha de este año partirá de varios puntos. Foto: Yaretzy M. Osnaya/ ARCHIVO EL UNIVERSAL

La ruta de la marcha será por avenida Paseo de la Reforma, para luego avanzar hasta la avenida Juárez y posteriormente seguir por el Eje Central Lázaro Cárdenas.

El contingente avanzará hasta la avenida 5 de Mayo para seguir hasta la plancha del Zócalo.

Policía acompañará marcha y realizará cierres viales

La marcha del 8M será acompañada por 400 mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, afirmó que la presencia de las uniformadas en la manifestación del próximo domingo buscará no censurar sino responder a situaciones de riesgo.

"Procuraremos en todo momento que su presencia durante la movilización no estorbe para ponerlo en términos prácticos, que en ningún momento censure y solamente se limite a acompañar y poder, si hubiera alguna situación de riesgo para las manifestantes, poder actuar", informó.

En el dispositivo también participarán integrantes de la Subsecretaría de Control y Tránsito de la SSC para realizar los cierres correspondientes en las distintas calles por las que va a transitar la movilización.

