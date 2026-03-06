En anticipación a la manifestación del domingo 8 de marzo, hoteles, restaurantes, plazas y museos en el Paseo de la Reforma y avenida Juárez se han colocado vallas de metal y tablas de madera para cubrir ventanas y evitar daños.

Sobre avenida Juárez, diversos establecimientos de la zona han sido resguardados con barricadas metálicas para proteger sus fachadas como el restaurante Sonora Grill, el Hotel Barceló México Reforma y el Hotel Hilton colocados por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En la sucursal de Telmex ubicada sobre avenida Juárez también fueron colocadas tablas de madera para cubrir las ventanas.

Lee también Desde una estética, diputada Diana Sánchez Barrios se conecta a sesión virtual de Comisión de Asuntos Laborales; prende cámara para votar

A lo largo de Paseo de la Reforma, plazas comerciales como Reforma 222, Reforma 180 y Reforma 226 cuentan con vallas metálicas, con accesos habilitados para trabajadores y visitantes.

En la zona también se observaron oficinas y comercios, con tablas de madera colocadas en las ventanas. Por el momento, en inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México los negocios permanecen sin protecciones visibles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses