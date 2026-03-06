Más Información

FOTOS: Con vallas, refuerzan protección del Zócalo de la CDMX previo a marcha del 8M; comercios y hoteles son blindados

Ahora, desde una estética, diputada Diana Sánchez Barrios vota en sesión del Congreso de la CDMX; prende cámara para participar

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón

México se impone a Gran Bretaña y consigue primer triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol

Activan 5 mesas de trabajo rumbo a revisión del T-MEC, reporta CCE; avanzarán “por separado” con EU y Canadá

En anticipación a la manifestación del domingo , hoteles, restaurantes, plazas y museos en el Paseo de la Reforma y avenida Juárez se han colocado y tablas de madera para cubrir ventanas y evitar daños.

Sobre avenida Juárez, diversos establecimientos de la zona han sido resguardados con barricadas metálicas para proteger sus fachadas como el restaurante Sonora Grill, el Hotel Barceló México Reforma y el Hotel Hilton colocados por personal de la .

En la sucursal de Telmex ubicada sobre avenida Juárez también fueron colocadas tablas de madera para cubrir las ventanas.

A lo largo de Paseo de la Reforma, plazas comerciales como Reforma 222, Reforma 180 y Reforma 226 cuentan con vallas metálicas, con accesos habilitados para trabajadores y visitantes.

En la zona también se observaron oficinas y comercios, con tablas de madera colocadas en las ventanas. Por el momento, en inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México los negocios permanecen sin protecciones visibles.

