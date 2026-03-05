Más Información

A tres días de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer este domingo , alrededor de Palacio Nacional comenzó la instalación de vallas para resguardar el recinto histórico.

Trabajadores de la Ciudad de México comenzaron con la instalación de las barreras de acero, de más de dos metros de altura, también alrededor de la Catedral Metropolitana.

La presidenta dijo ayer que era probable que se blindara el Palacio Nacional, ante las protestas de las colectivas de mujeres.

Trabajadores de limpia de la Ciudad de México colocan vallas en el Zócalo capitalino para la marcha que se celebrará el próximo domingo 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL
En su conferencia mañanera de este 4 de marzo, Sheinbaum Pardo aseguró que “hay muchos avances” para las mujeres en México, pero “obviamente falta más, no es suficiente hasta donde hemos llegado”.

“Es probable que se blinde Palacio Nacional”, dijo la Mandataria federal al señalar que en las movilizaciones del 8M participan integrantes el bloque negro y otros grupos que buscan dañar el recinto histórico.

“Para evitar una confrontación entre policías y mujeres, ponemos estas vallas”, señaló.

Trabajadores de limpia de la Ciudad de México colocan vallas en el Zócalo capitalino para la marcha que se celebrará el próximo domingo 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL
