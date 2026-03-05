Tras la difusión en redes y algunos medios de un supuesto "atrincheramiento" de la embajadora Martha Zamarripa Rivas en la sede de México en Belice, la embajada en ese país aclaró que la diplomática se encuentra en el proceso de menaje de casa y saldrá de al término de esta semana.

Indicó que Zamarripa Rivas concluyó su gestión al frente de esa embajada el pasado 28 de febrero, fecha en la que dejó la sede de esa representación diplomática.

"Se encuentra realizando los trámites correspondientes a su menaje de casa y saldrá de Belice al término de esta semana", puntualizó.

Precisó que los funcionarios salientes cuentan con 15 días hábiles posteriores al término de su encargo para elaborar y entregar su acta de Entrega-Recepción Institucional.

Agregó que la embajadora designada, Ana Luisa Vallejo Barba, tomará posesión de su cargo durante la segunda quincena de marzo, de conformidad con la normativa vigente.

En tanto llega la embajadora designada, el ministro Vladimir Hernández Lara quedará acreditado como encargado de Negocios frente al Gobierno de Belice.

