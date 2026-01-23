Más Información

Ponen candados contra chips fraudulentos

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 23 de enero

Empieza reunión trilateral por la paz en Ucrania; primer encuentro entre Kiev, Moscú y Washington es en Emiratos Árabes Unidos

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

"Diseñada para los más fuertes"; así son las camionetas de lujo que se compraron los ministros de la Nueva Corte

Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga

Eugenio Martínez Enríquez presentó este jueves copias de cartas credenciales como nuevo de Cuba en México, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores ().

El director general de Protocolo de la SRE, , recibió las copias de las cartas credenciales de Martínez Enríquez, quien sustituye a Marcos Rodríguez Costa.

Además, el nuevo diplomático cubano recibió recientemente el saludo de la Comisión Permanente del Congreso, en voz de la presidenta de San Lázaro, Kenia López Rabadán.

También se le dio la bienvenida a los funcionarios de la Misión diplomática que lo acompañan: la segunda jefa, embajadora Johana Tablada de la Torre, y el consejero político, José Maury.

La delegación cubana estuvo acompañada por el diputado Pedro Vázquez González, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados.

