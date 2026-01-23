Eugenio Martínez Enríquez presentó este jueves copias de cartas credenciales como nuevo embajador de Cuba en México, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El director general de Protocolo de la SRE, Jonathan Chait, recibió las copias de las cartas credenciales de Martínez Enríquez, quien sustituye a Marcos Rodríguez Costa.

Además, el nuevo diplomático cubano recibió recientemente el saludo de la Comisión Permanente del Congreso, en voz de la presidenta de San Lázaro, Kenia López Rabadán.

También se le dio la bienvenida a los funcionarios de la Misión diplomática que lo acompañan: la segunda jefa, embajadora Johana Tablada de la Torre, y el consejero político, José Maury.

La delegación cubana estuvo acompañada por el diputado Pedro Vázquez González, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados.

nro