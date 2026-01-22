Más Información
Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se reunió este jueves con el secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior, Olof Skoog, con quien revisó el estado que guarda el Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea.
En el encuentro en la Cancillería también estuvo el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, con quienes se subrayó la importancia del respeto al Derecho Internacional y el compromiso con el multilateralismo.
Recientemente, el canciller Juan Ramón de la Fuente, con la subsecretaria María Teresa Mercado y el director general para Europa, Octavio Tripp, presidieron la mesa de trabajo “Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea”.
En este espacio conversaron sobre el Acuerdo como instrumento integral basado en tres pilares: político, económico y comercial.
“Se trataron temáticas y sectores específicos como gobernanza global, inversión, comercio digital, agricultura, ciencia y tecnología, educación, entre otros”, destacó la SRE.
