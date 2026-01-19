La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió hoy en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Mary Simon, gobernadora general de Canadá, quien inicia una visita oficial en México incluyendo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el día de mañana.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que su visita tiene como objetivo estrechar los lazos entre México y Canadá, en seguimiento a la visita oficial realizada por el primer ministro Mark Carney en septiembre del año pasado, así como dialogar sobre las políticas prioritarias a favor de los pueblos indígenas en ambas naciones.

El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió en el AIFA a Mary Simon, gobernadora general de Canadá este lunes 19 de enero de 2026. Foto: Especial

Aunado a ello, detalló que Mary Simon, quien cumple funciones de jefa de Estado desde el 2021, es la primera gobernadora general indígena de Canadá en la historia, con una agenda activa en las áreas de reconciliación social, especialmente con pueblos indígenas, salud mental, bienestar, diversidad, inclusión, naturaleza y medio ambiente.

A la recepción en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde la gobernadora general estuvo acompañada por su esposo Whit Fraser, asistieron también el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco y el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay.

