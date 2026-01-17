El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que recibió una invitación del mandatario estadounidense, Donald Trump, para sumarse como miembro fundador del "Consejo de paz" para Gaza anunciado el jueves pasado.

Al compartir una imagen de la carta de invitación, Milei escribió en X que será "un honor" acompañar la iniciativa presidida por el propio Trump e integrada además por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el exprimer ministro británico Tony Blair.

En su publicación, Milei dijo que "Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad".

GRACIAS PRESIDENTE TRUMP @realDonaldTrump@POTUS



Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones… pic.twitter.com/ORalzkzhlv — Javier Milei (@JMilei) January 17, 2026

Consejo de paz para Gaza

La Casa Blanca indicó que el consejo de paz para Gaza abordará cuestiones como el "fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, financiación a gran escala y movilización de capital".

"Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar", dijo el mandatario estadounidense en redes sociales al hacer el anuncio.

El ultraliberal Milei, un aliado de Trump en la región, añadió en su mensaje que "es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad".

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, también informó este sábado que recibió el viernes una invitación de Trump para formar parte del consejo.

