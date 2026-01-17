Más Información

México sólo otorga asilo a 3% de migrantes que lo solicitan

Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU

Se duplica cifra en juicios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Carne sin control sanitario a la venta

Guardias de seguridad y parteras al mismo tiempo

No pasará eliminar pluris en reforma electoral, afirma Partido Verde

Dirigente del PT negocia con Rosa Icela términos para apoyar reforma electoral; reitera apoyo a Sheinbaum

Aseguran paquete con cerca de un kilo de clorhidrato de fentanilo proveniente de Asia; decomiso tiene un valor de 20 mdd

Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua asegura cabaña del exgobernador Javier Corral; se encuentra en área protegida de la Sierra Tarahumara

En deterioro y con demandas laborales: 20 años de la Biblioteca Vasconcelos

Presión migratoria, en aumento en Estados Unidos

México reclama a EU esclarecer la muerte de un connacional bajo custodia del ICE; pide investigación "pronta y transparente"

El presidente de , Javier Milei, anunció que recibió una invitación del mandatario estadounidense, Donald Trump, para sumarse como miembro fundador del anunciado el jueves pasado.

Al compartir una imagen de la carta de invitación, Milei escribió en X que será "un honor" acompañar la iniciativa presidida por el propio Trump e integrada además por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el exprimer ministro británico .

En su publicación, Milei dijo que "Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad".

Consejo de paz para Gaza

La Casa Blanca indicó que el consejo de paz para Gaza abordará cuestiones como el "fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, financiación a gran escala y movilización de capital".

"Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar", dijo el mandatario estadounidense en redes sociales al hacer el anuncio.

El ultraliberal Milei, un aliado de Trump en la región, añadió en su mensaje que "es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad".

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, también informó este sábado que recibió el viernes una invitación de Trump para formar parte del consejo.

