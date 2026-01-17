Más Información
Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU
Dirigente del PT negocia con Rosa Icela términos para apoyar reforma electoral; reitera apoyo a Sheinbaum
Aseguran paquete con cerca de un kilo de clorhidrato de fentanilo proveniente de Asia; decomiso tiene un valor de 20 mdd
Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua asegura cabaña del exgobernador Javier Corral; se encuentra en área protegida de la Sierra Tarahumara
El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que recibió una invitación del mandatario estadounidense, Donald Trump, para sumarse como miembro fundador del "Consejo de paz" para Gaza anunciado el jueves pasado.
Al compartir una imagen de la carta de invitación, Milei escribió en X que será "un honor" acompañar la iniciativa presidida por el propio Trump e integrada además por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el exprimer ministro británico Tony Blair.
En su publicación, Milei dijo que "Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad".
Consejo de paz para Gaza
La Casa Blanca indicó que el consejo de paz para Gaza abordará cuestiones como el "fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, financiación a gran escala y movilización de capital".
"Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar", dijo el mandatario estadounidense en redes sociales al hacer el anuncio.
El ultraliberal Milei, un aliado de Trump en la región, añadió en su mensaje que "es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad".
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, también informó este sábado que recibió el viernes una invitación de Trump para formar parte del consejo.
Lee también Trump anuncia la creación de la Junta de Paz para Gaza; integrantes serán anunciados en los próximos días
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]