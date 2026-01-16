Más Información

México reclama a EU esclarecer la muerte de un connacional bajo custodia del ICE; pide investigación "pronta y transparente"

Vuelve a temblar en San Marcos a 14 días del sismo de 6.5; la gente duerme afuera de sus casas y piden no dejarlos en el olvido

Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua asegura cabaña del exgobernador Javier Corral; se encuentra en área protegida de la Sierra Tarahumara

Trump dice que seguirá en contacto con Machado; afirma que es una mujer que "respeta mucho"

“Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”: Comunidad de la Ibero-Puebla sale a las calles a exigir aparición de académico colombiano

Defensa envía tercer vuelo con ayuda humanitaria a Jamaica por huracán "Melissa"; suman más de 38 mil kilos de insumos

Sheinbaum dice que siempre ha rechazado participación de EU contra el narco en México; destaca coordinación en seguridad

Detienen en Playa del Carmen a Otmane Khalladi; fugitivo era buscado en EU

Harfuch descarta expansión del Tren de Aragua en México; opera de forma limitada y vinculada a grupos locales

Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones

VIDEO: Así fue el arriesgado rescate de Corina Machado; "estoy viva y a salvo", dice tras salir de Venezuela rumbo a Noruega

VIDEO: Graban a agentes de inmigración mientras sacan a una mujer de su auto a la fuerza y la detienen; "estoy discapacitada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció el viernes a las autoridades de después de afirmar que Teherán había suspendido las ejecuciones de cientos de manifestantes arrestados en una brutal represión.

"Respeto enormemente el hecho de que todas las ejecuciones programadas, que iban a tener lugar ayer (más de 800), hayan sido canceladas por la dirigencia de Irán. ¡Gracias!", escribió Trump en su red Truth Social.

