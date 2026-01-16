El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció el viernes a las autoridades de Irán después de afirmar que Teherán había suspendido las ejecuciones de cientos de manifestantes arrestados en una brutal represión.

"Respeto enormemente el hecho de que todas las ejecuciones programadas, que iban a tener lugar ayer (más de 800), hayan sido canceladas por la dirigencia de Irán. ¡Gracias!", escribió Trump en su red Truth Social.

