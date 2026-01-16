Teherán.- Las autoridades de Irán anunciaron que al menos 3 mil personas, a las que tildan de "terroristas", fueron detenidas en las protestas que se han producido en la República Islámica en las últimas semanas.

"Los funcionarios de seguridad han anunciado que 3 mil miembros de grupos terroristas y personas que desempeñaron un papel en los recientes disturbios han sido arrestados hasta ahora", informaron fuentes de seguridad a la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Se trata de una cifra mucho más baja que la facilitada por ONG establecidas fuera de Irán, ya que, por ejemplo, según los últimos números de la organización HRANA se ha producido el arresto de más de 19 mil personas, según han podido confirmar.

