Más Información
Reforma electoral: Sheinbaum va por mayor fiscalización de recursos; busca evitar intervención del crimen organizado en elecciones
Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Caracas, según medios de EU; busca "generar confianza", reportan
Mundial 2026: Edomex reforzará seguridad con IA rumbo a la Copa del Mundo; así funcionaría el esquema
Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones
Operativo Enjambre deja 18 sentencias y 60 detenidos; Edomex, ejemplo de coordinación efectiva: Harfuch
México y Francia revisan traslados de Códices Azcatitlán y Boturini; preparan conmemoración del bicentenario de relaciones
María Corina Machado espera ser presidenta de Venezuela "en el momento adecuado"; convertirá al país en "tierra de gracia", dice
Teherán.- Las autoridades de Irán anunciaron que al menos 3 mil personas, a las que tildan de "terroristas", fueron detenidas en las protestas que se han producido en la República Islámica en las últimas semanas.
"Los funcionarios de seguridad han anunciado que 3 mil miembros de grupos terroristas y personas que desempeñaron un papel en los recientes disturbios han sido arrestados hasta ahora", informaron fuentes de seguridad a la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.
Se trata de una cifra mucho más baja que la facilitada por ONG establecidas fuera de Irán, ya que, por ejemplo, según los últimos números de la organización HRANA se ha producido el arresto de más de 19 mil personas, según han podido confirmar.
Lee también Equipo de Trump prepara opciones militares en Irán, reporta el Washington Post; ocurre tras suspensión de diálogo con Teherán
María Corina Machado espera ser presidenta de Venezuela "en el momento adecuado"; convertirá al país en "tierra de gracia", dice
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]