PT cuestiona necesidad de una reforma electoral; "la derecha mexicana perdió aquí en México con sus propias reglas", señala

Gusano barrenador provoca muerte de mono saraguato en Chiapas; Semarnat asegura que es el único caso en la especie

General Motors anuncia inversión por mil millones de dólares en México; busca fortalecer demanda de autos en el país

Liberan a exrector de la Universidad Autónoma de Campeche detenido por presunta posesión de drogas; continuará su proceso

América vs Atlético de San Luis: EN VIVO - Jornada 2 del Clausura 2026

Monreal, Adán Agusto y Pablo Gómez arriban a cónclave electoral con Sheinbaum; revisan propuesta de reforma

Anticorrupción revela que ya hay investigaciones por descarrilamiento; revisará que no haya omisiones

José Ramón: México, entre los países más felices por la 4T; "no seas cínico", le responde Alito

Senadora de Morena presenta punto de acuerdo para proteger datos de usuarios de líneas telefónicas; advierte vulneraciones de seguridad

Sigue polémica por entrevista de Sabina Berman a Verástegui; YouTube la elimina tres veces, acusa escritora

Estados Unidos eleva nivel de precaución en Medio Oriente; recomienda limitar viajes en medio de tensiones con Irán

Irán cierra su espacio aéreo; la represión a manifestantes eleva la tensión

El Cairo, 14 ene.- La embajada de instó este miércoles a su personal a limitar los viajes "no esenciales" a instalaciones militares de Medio Oriente, en un momento de máxima tensión marcado por las amenazas de Washington de intervenir en Irán por la represión en las protestas en la República Islámica.

"Dadas las tensiones regionales, la misión de Estados Unidos en í ha recomendado a su personal extremar las precauciones y limitar los viajes no esenciales a las instalaciones militares de la región", dijo la embajada estadounidense en Riad en un comunicado publicado en su página web.

Asimismo, pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en el reino árabe que "hagan lo mismo", mientras recordó que la legación diplomática "continúa vigilando la situación regional" y que sus operaciones "no han cambiado".

Además, recomendó a los nacionales de EU en la región que "mantengan un plan de seguridad personal", puesto que "las crisis pueden surgir inesperadamente al viajar o vivir en el extranjero, y un buen plan ayuda a analizar posibles escenarios y determinar con antelación la mejor estrategia".

La nota no hizo referencia explícita a la escalada entre Irán y Estados Unidos, marcada por las protestas en el país persa y las amenazas de Washington de intervenir.

Estas recomendaciones estadounidenses fueron emitidas poco después de que Catar confirmara la salida de "algunos efectivos" de Al Udeid, la base aérea de Estados Unidos más grande de todo Oriente Medio y ubicada a las afueras de Doha, una medida preventiva ante "las tensiones que están teniendo lugar en la región".

Ayer, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que enviará ayuda a los opositores de Irán en medio de las protestas que están sacudiendo el país, mientras que también volvió a amenazar con un posible ataque militar contra la República Islámica por la represión de las manifestaciones multitudinarias de las últimas semanas.

En respuesta, la Misión Permanente de Irán ante la ONU acusó al mandatario estadounidense de fomentar la desestabilización política, incitar a la violencia y amenazar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional del país, según una carta enviada el martes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

