Se registra en México boom de migrantes asiáticos

La mañanera de Sheinbaum, 2 de diciembre, minuto a minuto

Suman remesas siete meses de caída continua

Van contra trata en estaciones de autobuses

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Protestas violentas, tácticas rebasadas: la CDMX no ha aprendido a contener marchas

Nueve de cada 10 empresas ven piratería en ventas online; medicinas lo más pirateado: Amcham

¿Quiénes son los 43 aspirantes a la titularidad de la FGR?; consulta todos los nombres aquí

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Tepito, un centro de resistencia cultural

Padura y la crónica de su generación

El papa León XIV pidió el fin de "los ataques y las hostilidades" en , blanco de numerosos bombardeos israelíes pese a la tregua con el movimiento islamista libanés Hezbolá vigente desde hace más de un año.

"Expreso mi aspiración a la paz, con un llamado de corazón: que cesen los ataques y las hostilidades", dijo el pontífice desde el aeropuerto de Beirut, donde este martes concluyó su primer viaje al extranjero, sin mencionar explícitamente ninguna de las partes litigantes.

"Tenemos que reconocer que la lucha armada no trae beneficios. Las armas son letales, pero la negociación, la mediación y el diálogo son constructivos. Elijamos todos la paz como camino, y no sólo como objetivo", añadió el jefe de la Iglesia católica, que cierra este martes tres días de visita a Líbano.

El sumo pontífice animó también a los cristianos de Medio Oriente a "ser valientes".

"Medio Oriente necesita nuevos enfoques para rechazar la mentalidad de venganza y de violencia, para superar las divisiones políticas, sociales y religiosas, y abrir nuevos capítulos en nombre de la reconciliación y la paz", declaró León XIV.

El papa peruanoestadounidense llegó el domingo desde Turquía, como parte de su primer viaje al extranjero como líder de la Iglesia católica, con un mensaje de esperanza para los jóvenes libaneses, cuya fe se ha visto a prueba por los desafíos que enfrenta el país.

