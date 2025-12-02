El papa León XIV pidió el fin de "los ataques y las hostilidades" en Líbano, blanco de numerosos bombardeos israelíes pese a la tregua con el movimiento islamista libanés Hezbolá vigente desde hace más de un año.

"Expreso mi aspiración a la paz, con un llamado de corazón: que cesen los ataques y las hostilidades", dijo el pontífice desde el aeropuerto de Beirut, donde este martes concluyó su primer viaje al extranjero, sin mencionar explícitamente ninguna de las partes litigantes.

"Tenemos que reconocer que la lucha armada no trae beneficios. Las armas son letales, pero la negociación, la mediación y el diálogo son constructivos. Elijamos todos la paz como camino, y no sólo como objetivo", añadió el jefe de la Iglesia católica, que cierra este martes tres días de visita a Líbano.

El sumo pontífice animó también a los cristianos de Medio Oriente a "ser valientes".

"Medio Oriente necesita nuevos enfoques para rechazar la mentalidad de venganza y de violencia, para superar las divisiones políticas, sociales y religiosas, y abrir nuevos capítulos en nombre de la reconciliación y la paz", declaró León XIV.

El papa peruanoestadounidense llegó el domingo desde Turquía, como parte de su primer viaje al extranjero como líder de la Iglesia católica, con un mensaje de esperanza para los jóvenes libaneses, cuya fe se ha visto a prueba por los desafíos que enfrenta el país.

