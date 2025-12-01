Más Información

Sheinbaum: salida de Gertz fue acordada; "inicia una nueva etapa", dice

Agentes desaparecidos de Harfuch ya fueron localizados; están bien, dice Sheinbaum

Dulce Navidad; diputados y senadores se dan fin de año de 208 mdp

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Mundial 2026: ¿Irá Sheinbaum al sorteo en Washington?; esto dice la Presidenta

“Hay que apoyar a la Presidenta, todavía es temporada de zopilotes”; los mensajes de AMLO a Sheinbaum

“Mi trabajo definirá mi futuro político”; entrevista a María Teresa Ealy

Inicia registro de la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Capturan en Aguascalientes a "El 30"; es considerado objetivo peligroso y presunto líder regional del Cártel de Sinaloa

¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

Blinda Plan Michoacán a la ruta del limón

Línea A del Metro: le inyectan recursos; aún falla

Beirut. Con un encuentro interreligioso en la icónica plaza de los Mártires de, frente a una mezquita y una iglesia erigidas una al lado de la otra, el ayudó este lunes a tender puentes entre las fragmentadas comunidades del Líbano, hogar de 18 grupos religiosos diferentes.

Arropando al pontífice en el escenario, líderes religiosos de distintas confesiones centraron sus discursos en la importancia de la unidad y la coexistencia, amenizados por un coro infantil en el que cantantes cubiertas con el velo islámico se intercalaban con otras sin él.

En este contexto, monseñor Andre Farah, uno de los asistentes en representación de la greco-melquita, invocó unas famosas palabras de Juan Pablo II. El antiguo papa reivindicó una vez que “el Líbano es un mensaje más de lo que un país”, en una frase citada anoche mismo por el presidente libanés, Joseph Aoun.

“Este es el mensaje, un mensaje de paz. El mensaje es la coexistencia entre y musulmanes de todos los grupos, y eso es lo que es importante también de la presencia de su santidad, el papa León XIV, dedicado a unir a estos segmentos diferentes de la sociedad libanesa”, destacó Farah a EFE.

Una virtud especial

Para este religioso, la diversa sociedad libanesa es como “un ramo de coloridas flores”, comentó, orgulloso de una característica que "ningún” otro país de la región tiene.

El cuenta con 12 grupos religiosos pertenecientes al cristianismo y cuatro del islam, a los que se suman los drusos y una comunidad hoy en día mínima de judíos. Sin embargo, las divisiones entre ellas, que en el pasado han incluso definidos conflictos armados, suponen un asunto sensible para el país.

Por ello, el monseñor greco-melquita decidió recitar los factores que unen a las diferentes comunidades: la humanidad, el amor fraternal, los valores morales, o vivir bajo un mismo techo y un mismo sistema.

Es el mismo mensaje que trajo el santo padre y Farah cree que la ubicación elegida para este evento interreligioso en pleno corazón capitalino no es casualidad. “Este punto escogido en el medio de la ciudad, entre la y la mezquita, refleja también esta coexistencia”, consideró.

Además, la plaza de los Mártires es un lugar emblemático clave “que acogió muchas revoluciones y logros a nivel nacional”, señaló a EFE otro de los religiosos invitados al acto, Yahya Abd al Khalee.

El espacio está dedicado a un grupo de nacionalistas que fueron ejecutados por los otomanos en 1916 y que, significativamente, incluían tanto a cristianos como a.

También Al Khalee subrayó la “riqueza” del Líbano, pues “cuanto más crece la diversidad, más especial se vuelve algo con las diferentes experiencias de la gente y los grupos religiosos”.

Ataviado con una vestimenta aparentemente musulmana suní, evita aclarar a qué confesión representa y prefiere identificarse por la universidad a la que pertenece como “máster en relaciones islámicas y cristianas”, buscando evitar distinciones entre las fes.

Una visita esperanzadora

El estudioso aplaudió los llamados del papa a la unidad, aunque se preguntó si los libaneses serán capaces de dejar atrás sus “disputas” y juntarse para abrir una “nueva era” en el país.

“Nosotros, como grupos religiosos libaneses, no estamos lejos de la unidad, solo quedan pequeñas disputas específicas, cuyos obstáculos serán con suerte eliminados por esta visita y esta nos unirá bajo el nombre del Líbano”, sentenció.

Mientras la unidad entre comunidades se convierte en un tema clave de esta visita papal, para la , la actualidad está especialmente marcada por la violencia que azota las regiones donde es mayoritaria, sobre todo en el sur del país.

Allí, los ataques israelíes continúan a diario pese al alcanzado hace un año, los pueblos siguen sin reconstruir y la pobreza campa a sus anchas.

Por ello, para el imán chií Hussain Chams, la visita de León XIV trae consigo esperanzas, pero también expectativas. Son esperanzas de paz, y expectativas de que las posturas sirvan a los oprimidos y logren la justicia humana en el mundo, explicó a EFE el religioso durante el evento.

“El mundo espera de este encuentro y de la visita de su santidad, el papa, que se restauren la paz y la humanidad, y que el amor y las religiones se encuentren y mantengan un diálogo. Que se rechace la violencia y la ocupación de tierras, como ocurre en el sur del Líbano”, consideró.

“Ahora, en el sur del Líbano, está matando niños, mujeres y ancianos, lo que no va acorde con la humanidad, con la naturaleza humana. Es por ello que de esta visita de su santidad el papa al Líbano esperamos obtener amor, paz, rechazo a la violencia y justicia humana en el mundo”, zanjó Chams.

Más Información

