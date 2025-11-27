Más Información

Morelia.- Personal de la Policía Municipal detuvo a un sujeto luego de que este incendiara la iglesia de La Sagrada Familia en la

El implicado ingresó al templo ubicado sobre la calle Ocampo, esquina con Francisco J. Múgica y le prendió fuego.

Elementos de Seguridad Pública arribaron a ese lugar de la capital michoacana y capturaron al responsable, quien dijo llamarse Jairo.

Hasta este momento no se ha dado a conocer si el implicado reveló los motivos que lo llevaron a perpetrar ese hecho criminal.

Autoridades religiosas de esa iglesia de la informaron que el incendio causó daños en algunos altares y otros espacios del inmueble y confirmaron que por fortuna no hubo personas lesionadas o fallecidas por la conflagración.

