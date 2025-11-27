Más Información
Sheinbaum sobre supuesta renuncia de Gertz a FGR; "recibí una carta del Senado y la estoy analizando", dice
Sheinbaum: Reunión con Adán Augusto López fue para revisar la agenda del Congreso; hablé con Monreal por teléfono
Reportan detención del 'El Goofy', acusado de planear el ataque para asesinar al abogado David Cohen
Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará
Morelia.- Personal de la Policía Municipal detuvo a un sujeto luego de que este incendiara la iglesia de La Sagrada Familia en la ciudad de Morelia, Michoacán.
El implicado ingresó al templo ubicado sobre la calle Ocampo, esquina con Francisco J. Múgica y le prendió fuego.
Elementos de Seguridad Pública arribaron a ese lugar de la capital michoacana y capturaron al responsable, quien dijo llamarse Jairo.
Lee también Suman 14 detenidos tras ataque a fuerzas federales en Culiacán, Sinaloa
Hasta este momento no se ha dado a conocer si el implicado reveló los motivos que lo llevaron a perpetrar ese hecho criminal.
Autoridades religiosas de esa iglesia de la religión católica informaron que el incendio causó daños en algunos altares y otros espacios del inmueble y confirmaron que por fortuna no hubo personas lesionadas o fallecidas por la conflagración.
afcl/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]