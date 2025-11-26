Más Información

Una y 25 más heridos dejó la volcadura de un autobús de pasajeros en el municipio de Emiliano Zapata, zona conurbada a la ciudad de Xalapa, capital de .

El accidente ocurrió en la carretera estatal carretera Palmarejo–Palmar Estación, por donde circulaba una unidad de la línea Miradores que transportaba en un viaje privado alumnos del Telebachillerato de Veracruz ().

El conductor de la unidad perdió el control y el autobús volcó a un pequeño barranco, dejando a una joven estudiante muerta y a 25 más heridos.

Ambulancias de distintas corporaciones acudieron al sitio a prestar ayuda a los heridos, los cuales fueron trasladados a hospitales de la ciudad de Xalapa.

Las víctimas relataron que el conductor viajaba a exceso de velocidad, sin embargo serán las autoridades ministeriales las que determinen las causas.

En tanto, el chofer se encuentra detenido y a disposición del Ministerio Público.

dmrr/cr

