Una familia fue atacada a tiros en el norte de Veracruz, lo que dejó dos muertos (la madre de familia y su hijo de 11 años) y dos heridos de gravedad.

El crimen ocurrió la noche de ayer sábado en una carretera estatal del municipio de El Higo, asentado en la huasteca veracruzana.

Los reportes policiales señalan que los cuatro integrantes de una familia viajaban en una camioneta cuando a la altura de la comunidad de Puente Nuevas fueron interceptados y atacados a tiros.

Los ocupantes de la unidad resultaron gravemente heridos, a pesar de ello el conductor viajó hasta una clínica de salud cercana, donde se reportó el fallecimiento de la madre de familia identificada como María Elena N y de su hijo Jonathan Alexander de 11 años.

Dos hombres más fueron internados en un hospital de la localidad, donde se les reporta graves.

En el lugar del ataque, los delincuentes dejaron docenas de ponchallantas, lo que provocó que automovilistas resultaras afectados.

Durante el primer semestre del año, Veracruz ha sufrido 53 casos de violencia extrema con 65 víctimas, según un recuento de la organización civil Causa en Común.

afcl/rmlgv