El exdiputado local y federal y expresidente municipal perredista de Zongolica, zona montañosa central de Veracruz, Juan Carlos Mezhua, fue asesinado a tiros la mañana de hoy.

El líder indígena y político de la Sierra de Zongolica fue atacado a tiros en la comunidad Piedras Blancas de Zongolica, donde había sido citado. Hombres armados que viajaban en dos camionetas lo atacaron a tiros, ello a unos cuantos metros de un cuartel de la Guardia Nacional.

“Con profunda tristeza informamos que han ASESINADO a nuestro líder Juan Carlos Mezhua. Repudiamos las acciones sin resultados de la gobernadora y la presidenta de la república. Aquí los resultados de su estrategia de Paz, cuando la única paz es para los delincuentes. Juan Carlos era un hombre de íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano”, reportaron en sus redes sociales.

El crimen ocurre unas horas antes que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visite el puerto de Veracruz para conmemorar los 200 años de la independencia de la mar.

Mezhua fue alcalde perredista en Zongolica, así como diputado local y federal, con un gran arraigo en la región indígena; durante su mandato como alcalde, impulsó obras sociales y logró detonar el turismo en su municipio.

Luego se independizó y en la elección pasada buscó ser candidato independiente a la gubernatura, sin embargo, no logró cumplir con todos los requisitos; y se había enfocado en lograr conformar un nuevo partido político.

afcl