Asesino de Carlos Manzo murió de un tiro con su misma arma

Morelia, Michoacán.- , joven de 17 años que asesinó al alcalde de Uruapan, , fue muerto de un tiro con su propia arma.

Durante la audiencia inicial de los siete escoltas y el operador criminal, relacionados al homicidio del presidente municipal independiente, el Ministerio Público evidenció la ejecución extrajudicial del asesino de Manzo, a manos de uno de los escoltas de nombre .

También se detalló que el escolta dispara a menos de 30 centímetros en el pecho del autor material, en no más de 13 segundos de que Manuel Ubaldo le metiera seis tiros en el cuerpo a Carlos Manzo.

También quedó en evidencia que, el paramédico -que además atestiguó la ejecución extrajudicial-, reveló que tras dispararle al homicida de Manzo, los escoltas le impidieron brindarle los primeros auxilios y en su caso la reanimación.

Esos sólo fueron algunos de los elementos que presentó la Fiscalía de Michoacán en la audiencia que duró casi 8 horas y en la que el juez dictó prisión preventiva oficiosa a los imputados.

La defensa de los acusados, solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el próximo miércoles cuando se decida la vinculación o no vinculación a proceso, de los implicados.

