Asesino de Carlos Manzo murió de un tiro con su misma arma

Morelia, Michoacán.- Víctor Manuel Ubaldo Vidales, joven de 17 años que asesinó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue muerto de un tiro con su propia arma.

Durante la audiencia inicial de los siete escoltas y el operador criminal, relacionados al homicidio del presidente municipal independiente, el Ministerio Público evidenció la ejecución extrajudicial del asesino de Manzo, a manos de uno de los escoltas de nombre Demetrio.

También se detalló que el escolta dispara a menos de 30 centímetros en el pecho del autor material, en no más de 13 segundos de que Manuel Ubaldo le metiera seis tiros en el cuerpo a Carlos Manzo.

También quedó en evidencia que, el paramédico -que además atestiguó la ejecución extrajudicial-, reveló que tras dispararle al homicida de Manzo, los escoltas le impidieron brindarle los primeros auxilios y en su caso la reanimación.

Esos sólo fueron algunos de los elementos que presentó la Fiscalía de Michoacán en la audiencia que duró casi 8 horas y en la que el juez dictó prisión preventiva oficiosa a los imputados.

La defensa de los acusados, solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el próximo miércoles cuando se decida la vinculación o no vinculación a proceso, de los implicados.

