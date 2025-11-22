Dictan prisión preventiva a "El Licenciado" y siete escoltas de Carlos Manzo; vinculación a proceso está por definirse

Un juez de control de Michoacán dictó prisión preventiva oficiosa a Jorge Armando N, “El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, y a los siete escoltas del alcalde de Uruapan.

En audiencia celebrada en juzgados del Poder Judicial del Estado de Michoacán, ubicados en el penal de Mil Cumbres, Morelia, Luis Fernando Díaz Parra, determinó dicha medida cautelar para los ocho detenidos quienes se acogieron al plazo de 144 horas para resolver su situación jurídica.

Por lo que, el próximo miércoles se definirá si son vinculados a proceso por su implicación en el asesinato de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre pasado en el centro de Uruapan, reportaron fuentes locales.

Los siete escoltas de Carlos Manzo, detenidos ayer por la Fiscalía de Michoacán, quedaron recluidos en el Centro de Custodia de Alto Impacto, mientras que Jorge Armando “N”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, seguirá preso en el penal del Altiplano, luego de que el juez rechazó una petición de su defensa para ser ingresado al Centro de Custodia de Alto Impacto, debido a que está acusado de delitos del fuero común.

La diligencia inició a las cinco de la mañana de este sábado y concluyó al medido día, reportaron fuentes locales.

