El nombre de Ramón Ángel Álvarez está en la mira del gabinete de Seguridad, luego de ser identificado como el autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Conocido en su grupo criminal como "R1" y/o "El Moncho", de Ramón Ángel Álvarez se sabe que opera de manera directa en cuatro municipios o más de Michoacán, a la par de su hermano, conocido como "R2".

Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al dar detalles del caso Carlos Manzo, quien indicó que "R1" fue el encargado de dar la orden a Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", de matar a Carlos Manzo.

No obstante, a "R1" ya lo habían detenido hace 13 años junto a sus hermanos Rafael "N", alias el "R2" y Jesús Santiago "N", pero un juez ordenó dejarlo en libertad inmediata.

"R1" pasó 10 años en prisión

Hace tres años, Ricardo Mejía Berdeja, quien entonces era subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, informó en la conferencia matutina del 24 de noviembre de 2022 que un juez ordenó la liberación de "R1".

Ramón Ángel Álvarez fue detenido en 2012, y liberado 10 años después al aplicar un "sabadazo", pues se informó de su liberación un sábado en la madrugada, de acuerdo con la información presentada por Mejía Berdeja.

Al imputado se le acusó por delitos de secuestro y delincuencia organizada con la finalidad de delitos contra la salud; no obstante, la jueza 1 de Procesos Penales del estado de Jalisco solicitó poner en libertad inmediata por diversas circunstancias.

"Este sujeto pertenece a la organización criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estaba acusado por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de delitos contra la salud y la jueza 1 de Procesos Penales del estado de Jalisco solicitó poner en libertad inmediata a este sujeto, quien primero fue lugarteniente de "Los Valencia", de una organización delictiva, y después del Cártel Jalisco Nueva Generación", explicó Mejía Berdeja.

"R1" libró cinco antecedes penales

El subsecretario de Seguridad indicó que la jueza emitió la sentencia absolutoria y el juez segundo de distrito en el estado de Sonora fue exhortado a dar cumplimiento a esta sentencia, y se envió el escrito al centro de reclusión federal comprendido en Hermosillo, Sonora.

En ese momento, se dio a conocer que "R1" contaba con cinco antecedentes penales y mandamientos judiciales, pero "uno a uno de los procesos penales por delitos muy graves como secuestro y delincuencia organizada fueron siendo absueltos por diferentes jueces", explicó Ricardo Mejía.

El funcionario enlistó los procesos penales que fueron absueltos:

Uno de ellos en el Juzgado 7 del estado de Jalisco.

Otro más en el Juzgado 3º de Distrito en Materia de Procesos Federales en Jalisco, también absuelto.

Otro más en el Juzgado 3º de Procesos Penales en Jalisco, también absuelto.

Otro más en el Juzgado 5º de Primer Partido Judicial del estado de Jalisco, en este caso también por delincuencia organizada.

Y otro más, también por secuestro agravado y delincuencia organizada.

Mejía Berdeja indicó que los procesos fueron liberados por desvanecimiento de pruebas, no comparecencia de testigos, no comparecencia de elementos de juicio de juez para acreditar la responsabilidad, "y cada una de estas aduanas la fue librando hasta el último proceso y finalmente caer en este caso de impunidad", expresó el subsecretario.

"Pues bien, este sujeto ya libró cinco procesos penales en juzgados federales de Jalisco y en el último proceso, fue hace unos días. Y como se nos instruyó en este caso y otros más similares, se va a proceder con la denuncia penal por delitos contra la administración de justicia y la queja al Consejo de la Judicatura", manifestó.

"R1", pieza fundamental del CJNG

Al ser detenido, a "R1" se le consideraba como el segundo hombre en importancia dentro de la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además de los hechos delictivos que se le imputaron, se le acusó de ser el presunto responsable de organizar, coordinar y llevar a cabo -junto con sus hermanos- bloqueos e incendios de vehículos en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, y en Colima en agosto de 2020.

También era el presunto responsable de implementar acciones en contra de otras células antagónicas en las plazas donde operaba y por encomienda de "El Mencho", coordinaba la incursión de ese grupo delictivo en Guanajuato y Michoacán.

Al ser detenido, "R1" responsabilizó a los líderes de Caballeros Templarios de la colocación de mantas en Guadalajara, en las que había una supuesta fractura entre grupos criminales.

