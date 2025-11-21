Más Información

Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

Estrategia de Salinas Pliego ha sido de mucho odio, dice Sheinbaum; advierte pérdida de anunciantes en TV Azteca

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

Guerra en Ucrania: Estos son los puntos del plan de Trump para lograr la paz

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

Sheinbaum explica cómo va su proceso de denuncia contra acosador; avanza homologación de abuso en estados

Uruapan, Michoacán.- Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, detuvo a un grupo de escoltas que le brindaban seguridad personal al alcalde de Uruapan, , asesinado a tiros el pasado 1 de noviembre, en un evento público.

El requerimiento de los guardias de Manzo, es parte de las investigaciones relacionadas al homicidio del presidente municipal independiente.

La FGE, todavía no ha dado detalles del número de escoltas detenidos, pero fuentes de la institución señalaron a que “no vamos a dejar ningún cabo suelto y vamos a seguir“.

El pasado 11 de noviembre, la viuda de Manzo y alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz García, dijo que si bien desconfiaba de todo y de todas las personas, ese grupo de escoltas permanecía a cargo de la seguridad de su familia.

