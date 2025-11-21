Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

Uruapan, Michoacán.- Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, detuvo a un grupo de escoltas que le brindaban seguridad personal al alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado a tiros el pasado 1 de noviembre, en un evento público.

El requerimiento de los guardias de Manzo, es parte de las investigaciones relacionadas al homicidio del presidente municipal independiente.

La FGE, todavía no ha dado detalles del número de escoltas detenidos, pero fuentes de la institución señalaron a EL UNIVERSAL que “no vamos a dejar ningún cabo suelto y vamos a seguir“.

El pasado 11 de noviembre, la viuda de Manzo y alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz García, dijo que si bien desconfiaba de todo y de todas las personas, ese grupo de escoltas permanecía a cargo de la seguridad de su familia.