Bunia, República Democrática del Congo.- El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llegó el sábado a Ituri, la ciudad del Congo que se ha convertido en el epicentro del brote de ébola, donde el virus aún supera la velocidad de la respuesta a pesar de mejores instalaciones sanitarias y la llegada de ayuda.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus llegó a Bunia, en el este de la República Democrática del Congo, donde visitará un centro de tratamiento y se reunirá con autoridades locales, trabajadores de salud y familias afectadas en Bunia.

“La mejor manera de abordar esto es proporcionar todo el apoyo necesario para combatir la enfermedad en su epicentro y seguir ofreciendo toda la asistencia que sea necesaria”, declaró Tedros a los periodistas a última hora del viernes.

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La OMS informó el viernes que las autoridades han reportado 906 casos sospechosos y 223 muertes. La vecina Uganda ha confirmado nueve casos y un deceso, indicó el viernes el Ministerio de Salud ugandés.

El virus Bundibugyo, el tipo de ébola actual, no tiene tratamiento ni vacuna aprobados.

“Esta es una situación difícil, y lo reconocemos. Pero la República Democrática del Congo ya se ha enfrentado al virus del ébola en muchas ocasiones. Confiamos en que una vez más pueda poner este brote bajo control”, subrayó Tedros a los periodistas el viernes, después de reunirse con la primera ministra, Judith Suminwa Tuluka.

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La ayuda médica donada por la Unión Europea llegó el jueves a Ituri y se esperan más envíos durante los próximos ocho días. Estados Unidos anunció el envío de 80 millones de dólares en ayuda adicional con lo que su compromiso total supera los 112 millones de dólares.

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