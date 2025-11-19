Más Información

"El Licenciado", uno de los presuntos líderes del CJNG en 4 regiones de Michoacán y presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Harfuch reporta detención del autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo; está directamente vinculado con el CJNG

SCJN da revés a Nueva Elektra del Milenio; deberá pagar 67 mdp a Hacienda

Vinculan a proceso a tres participantes de la marcha Generación Z por tentativa de homicidio agravado

Segunda marcha de la Generación Z y desfile cívico-militar: ruta, horarios y alternativas viales

Ryan Wedding, de estrella olímpica a líder narco; EU lo vincula con el Cártel de Sinaloa

Michoacán.- Jorge Armando N, "El Licenciado", detenido la tarde de ayer en Morelia y presentado este miércoles por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, como posible “autor intelectual” del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, es identificado también, como presunto líder del en cuatro regiones del estado de Michoacán.

Las regiones en las que "El Licenciado" operaba, eran: Uruapan, Pátzcuaro, Morelia y Cuitzeo, informaron fuentes de las áreas de seguridad e inteligencia del.

Las autoridades también investigan si este objetivo, era el encargado del pago de nóminas criminales en esas regiones de Michoacán de esa organización delictiva, provenientes de Guadalajara, Jalisco, por lo que también era conocido como “El Contador”.

Indicaron, que, Jorge Armando N, está al mismo nivel y relacionado directamente a los grupos del CJNG que lideran, por un lado, los hermanos, Ramón y Rafael Álvarez Ayala, El R1 y El R2, respectivamente, y, por el otro, Heraclio Guerrero Martínez, "Tío Laco".

"El Licenciado" también tenía relación estrecha dentro de la misma organización criminal con René Belmontes Aguilar, "El Rino", integrante de una célula y el cual fue capturado por personal de la Policía Municipal de Uruapan, el 27 de agosto de este mismo año.

La detención de "El Rino" y uno de sus cómplices, fue incluso dada a conocer por el entonces presidente municipal,, quien los exhibió en una transmisión en vivo, esposados arriba de una patrulla.

Otro de los operadores y/o comandantes de grupo en esa región, es un sujeto apodado "El Congo", también relacionado al tema de homicidios, secuestros y extorsiones.

