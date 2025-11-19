"El Licenciado", uno de los presuntos líderes del CJNG en 4 regiones de Michoacán y presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Michoacán.- Jorge Armando N, "El Licenciado", detenido la tarde de ayer en Morelia y presentado este miércoles por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, como posible “autor intelectual” del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, es identificado también, como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en cuatro regiones del estado de Michoacán.

Las regiones en las que "El Licenciado" operaba, eran: Uruapan, Pátzcuaro, Morelia y Cuitzeo, informaron fuentes de las áreas de seguridad e inteligencia del Plan Michoacán.

Las autoridades también investigan si este objetivo, era el encargado del pago de nóminas criminales en esas regiones de Michoacán de esa organización delictiva, provenientes de Guadalajara, Jalisco, por lo que también era conocido como “El Contador”.

Indicaron, que, Jorge Armando N, está al mismo nivel y relacionado directamente a los grupos del CJNG que lideran, por un lado, los hermanos, Ramón y Rafael Álvarez Ayala, El R1 y El R2, respectivamente, y, por el otro, Heraclio Guerrero Martínez, "Tío Laco".

"El Licenciado" también tenía relación estrecha dentro de la misma organización criminal con René Belmontes Aguilar, "El Rino", integrante de una célula y el cual fue capturado por personal de la Policía Municipal de Uruapan, el 27 de agosto de este mismo año.

La detención de "El Rino" y uno de sus cómplices, fue incluso dada a conocer por el entonces presidente municipal, Carlos Manzo, quien los exhibió en una transmisión en vivo, esposados arriba de una patrulla.

Otro de los operadores y/o comandantes de grupo en esa región, es un sujeto apodado "El Congo", también relacionado al tema de homicidios, secuestros y extorsiones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

